Окупанти продовжують гатити по військових ЗСУ на Донбасі: є поранені
Російські окупаційні війська 11 червня 5 разів обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі, через що двоє українських захисників отримали поранення.
Окупанти обстрілюючи українські позиції застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети.
Читайте також: Це не перші й не останні втрати: екс-розвідник оцінив ситуацію на Донбасі
Бойовики протягом доби гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.
Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Широкиного, Водяного, Пісків та Південного.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються,
– додали у штабі.
Вчора, 10 червня окупанти 17 разів обстріляли позиції ЗСУ чим порушили режим припинення вогню. На щастя, втрат серед українських захисників не було. Проте, за даними розвідки, українським воїнам вдалося поранити двох окупантів.