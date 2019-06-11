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      Окупанти продовжують гатити по військових ЗСУ на Донбасі: є поранені

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      На Донбасі два українські військові отримали поранення
      На Донбасі два українські військові отримали поранення / facebook.com/pressjfo.news

      Російські окупаційні війська 11 червня 5 разів обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі, через що двоє українських захисників отримали поранення.

      Окупанти обстрілюючи українські позиції  застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети.

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      Бойовики протягом доби гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

      Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Широкиного, Водяного, Пісків та Південного.

      Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються,
      – додали у штабі.

      Вчора, 10 червня окупанти 17 разів обстріляли позиції ЗСУ чим порушили режим припинення вогню. На щастя, втрат серед українських захисників не було. Проте, за даними розвідки, українським воїнам вдалося поранити двох окупантів.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу

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      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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