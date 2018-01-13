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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Окупанти продовжують порушувати перемир'я: двоє захисників зазнали поранень в зоні АТО

06:54, сьогодні 204 Читать новость на русском
АТО
АТО / svoboda

Особливу активність ворог виявляв протягом темряви, обстрілюючи позицій українських захисників з мінометів, гранатометів та іншої зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку бойовики близько 2 годин поспіль вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП та зенітної установки по укріпленнях наших захисників довкола Троїцького.

Загалом, минулої доби укріплення Збройних Сил України обстріляли близько 10 раз. Зважаючи на те, що злочинні дії російських загарбників загрожували життю і здоров’ю наших військовослужбовців, у 5 випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь.

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Унаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте двоє захисників зазнали поранень. Їм оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО ТОП
Джерело: 24 Канал
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