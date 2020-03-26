Окупанти в Криму зігнали дітей на концерт у розпал поширення коронавірусу: фото

В анексованому росіянами кримському дитячому таборі "Артек" влаштували масштабний дитячий концерт, попри попри пандемію коронавірусу.

На ситуацію звернув увагу блог RoksolanaToday&Крым25%.

Актуально В окупованому Криму виявили 6 нових випадків коронавірусу

На опублікованих фотографіях можна бачити, що дітей зібрали на масштабному концерті з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

Зверніть увагу! 21 березня в окупованому Криму зафіксували першого хворого коронавірусом. На сьогодні лише в Севастополі під наглядом з підозрою на коронавірус перебувають 1767 людей.

Що відомо про поширення коронавірусу в окупованому Криму

На півострові від 24 березня заборонили всі культурно-масові заходи. Однак музеї та бібліотеки там не закрили. Вони працюють у посиленому режимі, групи людей там різко скоротили: до 10 – 12 осіб.

У пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з анексованого півострова триває щоденний санітарний, карантинний контроль.

Працівники театрів у Криму почали шити маски замість костюмів. Для цього закупили необхідну кількість марлі.

Працюють також дитячі садочки, щоправда, там проводять дезінфекцію приміщень, а працівникам вимірюють температуру.

Температурний скринінг ведуть також на ринках, що досі працюють у Криму. Там також ввели масковий режим.

А ось у мечетях Криму припинили колективні молитви. Обмеження діятиме, як мінімум, до 12 квітня.

Окупанти зігнали дітей на концерт у розпал поширення карантину / Фото з твітеру RoksolanaToday&Крым25%

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.