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      Окупанти в Криму зігнали дітей на концерт у розпал поширення коронавірусу: фото

      - Читать новость на русском
      Діти на концерті у Криму / Твітер RoksolanaToday&Крым25%

      В анексованому росіянами кримському дитячому таборі "Артек" влаштували масштабний дитячий концерт, попри попри пандемію коронавірусу.

      На ситуацію звернув увагу блог RoksolanaToday&Крым25%.

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      На опублікованих фотографіях можна бачити, що дітей зібрали на масштабному концерті з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

      Зверніть увагу! 21 березня в окупованому Криму зафіксували першого хворого коронавірусом. На сьогодні лише в Севастополі під наглядом з підозрою на коронавірус перебувають 1767 людей.

      Що відомо про поширення коронавірусу в окупованому Криму

      • На півострові від 24 березня заборонили всі культурно-масові заходи. Однак музеї та бібліотеки там не закрили. Вони працюють у посиленому режимі, групи людей там різко скоротили: до 10 – 12 осіб.
      • У пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з анексованого півострова триває щоденний санітарний, карантинний контроль.
      • Працівники театрів у Криму почали шити маски замість костюмів. Для цього закупили необхідну кількість марлі.
      • Працюють також дитячі садочки, щоправда, там проводять дезінфекцію приміщень, а працівникам вимірюють температуру.
      • Температурний скринінг ведуть також на ринках, що досі працюють у Криму. Там також ввели масковий режим.
      • А ось у мечетях Криму припинили колективні молитви. Обмеження діятиме, як мінімум, до 12 квітня.

      Окупанти зігнали дітей на концерт у розпал поширення карантину / Фото з твітеру RoksolanaToday&Крым25%

       

      Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

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      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Новини Росії Діти і неповнолітні Новини Криму Анексія Криму
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