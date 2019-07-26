Окупанти збираються побудувати СІЗО у Криму

Окупаційній владі Росії планує побудувати нове СІЗО в анексованому Криму. Новий слідчий ізолятор має передбачати 1,5 місць і коштуватиме окупантам близько трьох мільйонів рублів.

Окупанти розташують його в Сімферопольському районі, в будівництво має складатися із двох етапів, у два етапи, пише видання Крим.Реалії.

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Спочатку – об’єкт на 1 тисячі місць площею близько 40,8 тисяч квадратних метрів. Згодом – ще один на 500 місць, орієнтовна площа сягатиме близько 13,6 тисяч квадратних метрів.

На новий ізолятор окупанти витратять близько 3 мільйонів рублів. Кошти виділять з федерального бюджету Росії. Зазначимо, "проблема" переповнення слідчих ізоляторів виникла в Криму після початку російської анексії 2014 року.

Із того часу у Криму розпочались масові переслідування та арешти кримських татар, українських активістів і усіх, хто засуджує дії окупантів та не йде на співпрацю.Єдиний ізолятор розташований у Сімферополі. Україна та світова спільнота засуджує дії країни-окупанта і закликає припинити переслідування.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.