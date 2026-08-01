Як Росія стирає українську ідентичність на окупованих територіях: у ГУР розкрили нові деталі

Росія продовжує масштабну кампанію зі знищення української ідентичності на тимчасово окупованих територіях. Для цього окупанти використовують освітні заклади, молодіжні організації, російську православну церкву, культурні установи та пропагандистські заходи.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що Росія робить для стирання української ідентичності на ТОТ?

За даними ГУР, головна мета Кремля – переконати жителів окупованих територій у "незворотності" окупації, витіснити українську національну ідентичність та сформувати покоління, лояльне до російського режиму.

Для цього, як зазначають розвідники, залучено мережу окупаційних адміністрацій, партію "Єдина Росія", а також низку підконтрольних молодіжних і громадських організацій.

У ГУР наголошують, що головною ціллю російської пропаганди стали діти та молодь.

Окупанти залучають школярів до військово-патріотичних ігор, кадетських класів, "уроків мужності", пропагандистських форумів, конкурсів та зустрічей із російськими військовими.

Зокрема, у червні на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей проходила акція "Канікули з Росгвардією", під час якої дітей знайомили зі службою російських військових.

На Донеччині та Луганщині також проводили акцію "Служу Отєчєству", де школярам розповідали про нібито "подвиги" окупаційної армії.



Акція "Служу Отєчєству" на ТОТ Донецької області / Фото російських ЗМІ

Крім того, у першому півріччі 2026 року понад 46 тисяч дітей в окупованому Криму залучили до відбіркових і муніципальних етапів військово-патріотичної гри "Зарніца 2.0".

Як працює пропаганда через "історичну пам'ять"?

Як зазначає розвідка, основу інформаційної кампанії окупантів становить використання пам'ятних дат, зокрема так званих "Дня побєди", "Дня Росії" та "Дня пам'яті і скорботи".

Під час цих заходів російська пропаганда проводить лекції, кінопокази, "уроки пам'яті" та різноманітні акції, просуваючи наративи про нібито "боротьбу з нацизмом" і намагаючись пов'язати Другу світову війну із сучасною війною проти України.



Відкриття погруддя "героя Росії" Р. Воробйова у Донецьку, травень 2026 рік / Фото російських ЗМІ

Окремий напрям роботи окупантів — героїзація учасників війни проти України. Для цього у школах відкривають так звані "парти героя", встановлюють меморіальні дошки, організовують зустрічі школярів із російськими військовими та тематичні виставки.

У ГУР також повідомили, що Росія продовжує впроваджувати на окупованих територіях власні підручники та навчальні матеріали.

Зокрема, з 1 вересня 2026 року школярів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують навчати за новими підручниками "Історія Донбасу і Новоросії".

Крім того, для дошкільнят та учнів молодших класів на окупованій Луганщині підготували пропагандистське видання "Азбука патріота: Луганщина від А до Я", яке також планують використовувати в навчальному процесі.

Яку антиукраїнську кампанію проводять окупанти?

За даними ГУР, окупанти активно насичують публічний простір російською та радянською символікою. На захоплених територіях проводять автопробіги з російськими прапорами, роздають триколори, оформлюють адміністративні будівлі символікою держави-агресора та організовують пропагандистські виставки.



Акція "вікна Росії" на ТОТ Херсонської області / Фото російських ЗМІ

Водночас Росія продовжує кампанію з демонізації України. На окупованих територіях регулярно проводять акції, присвячені так званим "жертвам української агресії", поширюючи фейки про нібито "воєнні злочини" України та просуваючи російські пропагандистські наративи.

У ГУР наголосили, що всі ці заходи є частиною системної політики Кремля, спрямованої на русифікацію тимчасово окупованих територій, знищення української ідентичності та інтеграцію населення в російський політичний, гуманітарний й інформаційний простір.