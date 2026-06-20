Щодня ризикував життям для допомоги іншим: неймовірна історія мужності херсонця в окупації

Під час окупації та після звільнення Херсона місцеві жителі не лише виживали під постійною загрозою, а й допомагали іншим. Частина таких історій залишаються без імен з міркувань безпеки, але саме вони показують, як працює український громадянський спротив.

Координатор у Східній Європі організації NOVACT Міжнародного інституту ненасильницьких дій Карлос Бадон розповів 24 Каналу одну з таких історій. Йдеться про херсонця, який з перших днів окупації організовував медичну допомогу, евакуацію людей і щодня ризикував життям заради тих, хто потребував підтримки.

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Ліки через російські блокпости

Коли Карлоса Бадона попросили згадати історію, яка найбільше його вразила, він розповів про мешканця Херсона. Його ім'я не називають з міркувань безпеки. Цей чоловік залишався в місті з перших днів окупації й одразу включився в роботу, яка допомагала людям вижити під російським контролем.

Уже з першого дня він організовував доставку медичної допомоги, евакуацію людей, які були під загрозою через окупацію, а також координував зусилля з іншими учасниками громадянського спротиву,

– розповів Бадон.

Найнебезпечнішою частиною цієї роботи були поїздки окупованою Херсонщиною. Щоб доставити ліки тим, хто їх потребував, чоловік мав проходити російські блокпости, де будь-яка підозра могла коштувати йому свободи або життя.

Цей чоловік щодня ризикував життям, перетинаючи десятки блокпостів в окупованій Херсонській області, щоб доставити медичну допомогу тим, хто її потребував,

– зазначив координатор NOVACT у Східній Європі.

Для Бадона ця історія стала прикладом стійкості українців. Навіть під окупацією люди не лише намагалися вижити самі, а й шукали способи підтримувати інших, евакуйовувати тих, хто був у небезпеці, і зберігати зв'язок між учасниками громадянського спротиву.

Зв'язок між людьми як форма спротиву

Цей чоловік і зараз залишається в Херсоні. Його робота вже не обмежується лише допомогою з ліками чи евакуацією: він продовжує підтримувати контакт з іншими активістами громадянського спротиву й допомагає людям не втрачати відчуття спільноти в місті, яке живе під постійною загрозою.

Знаєте, яка зараз ситуація в Херсоні? Місто щодня перебуває під ударами ворожих дронів. Дійшло до того, що цю ситуацію називають сафарі на людей,

– сказав Бадон.

Попри це, херсонці шукають способи зберігати нормальне людське життя. Один із таких способів – рольові ігри, через які активісти налагоджують зв'язки з місцевими жителями, підтримують їхню стійкість і дають можливість хоча б на певний час вирватися з постійного страху.

Попри обставини, люди знаходять у собі сили підтримувати зв'язок одне з одним, намагаючись нормалізувати людські відносини,

– зазначив координатор NOVACT у Східній Європі.

Для нього ця ініціатива також є проявом українського спротиву. У місті, яке щодня атакують, люди не лише виживають, а й відновлюють зв'язки між собою, підтримують одне одного і повертають у життя бодай частину звичайності.

Сміливість, яка повторюється в різних містах

Історія херсонця – лише одна з багатьох, які команда NOVACT побачила за роки повномасштабної війни. Бадон говорить не про поодинокі випадки, а про цілу мережу людської відваги, яка проявлялася в різних регіонах України одночасно.

За останні 3 – 4 роки ми зібрали сотні конкретних історій про акції ненасильницького спротиву. Усі вони відбувалися одночасно в різних областях,

– розповів він.

Серед таких історій – літня жінка, яка в перший день вторгнення намагалася зупинити російські танки голими руками.

Для мене це дуже сильна історія про людину, яка ризикувала своїм життям, щоб захистити Україну і безпеку людей у своїй громаді,

– зазначив координатор NOVACT у Східній Європі.

Вразили його й люди, які їдуть у прифронтові райони Сумщини, попри щоденні атаки дронів і ракет. Вони говорять із родинами, які не можуть або не хочуть виїжджати, і переконують їх евакуюватися з небезпечних місць.

Є люди, які добровільно їдуть туди, щоб поговорити з цими сім'ями й переконати їх, що вони перебувають у великій небезпеці та ризикують загинути,

– сказав Бадон.

Для нього сила цих історій у тому, що їх організовують не державні структури, а представники громадянського суспільства. Саме така щоденна, часто невидима робота показує, як українці підтримують одне одного навіть там, де небезпека стала частиною повсякденного життя.

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