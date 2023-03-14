Про це з посиланням на місцевих розповів журналіст Денис Казанський.
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Відомо, що приліт був по профілакторію шахти імені "Ізвєстій". У цей момент там перебували представники російської росгвардії.
Влучили добре. Швидкі з усього міста стягуються туди,
– зазначив Казанський.
Вибухи на тимчасово окупованих територіях почастішали
- Напередодні, 13 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі у "другої армії світу" почалася паніка. У місті працювала ворожа ППО. В одному з районів повідомляли про "бавовну" з детонацією. У місті лунали вибухи за вибухом.
- Поблизу Маріуполя на Донеччині вчергове прогриміли потужні вибухи. Детально про ситуацію в регіоні розповів радник міського голови населеного пункту Петро Андрющенко.
- Разом з тим не так давно в Маріуполь поблизу аеропорту завітала "бавовна", внаслідок чого загорівся приватний будинок, а окупанти заплутались у власній брехні про те, що ж насправді сталося. Власне, спершу загарбники говорили про роботу ППО, потім про приліт, а згодом, взагалі, про побутову пожежу. У принципі, нічого дивного.
- Росіянам на тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Зокрема, 8 березня "бавовна" завітала до Енергодару. Міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив фото з Енергодару, на яких видно, що над містом здійнявся чорний дим.