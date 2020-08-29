16 тисяч людей в окупованому Криму 29 серпня залишилися без газу через аварію. Пошкодження газопроводу сталося у районі селища Гвардійське Сімферопольського району.

Що відомо про аварію в Криму Комунальне підприємство "Кримгазмережі", що підпорядковується окупантам, повідомило про аварію газопроводу. Важливо В окупованому Сімферополі з кранів тече вода кольору іржі За попередньою інформацією, невідомі проводили несанкціоновані земляні роботи в охоронній зоні мереж газорозподілу і пошкодили підземний газопровід. У період з 29 по 31 серпня 2020 року після виконання комплексу аварійно-відновлювальних робіт ДУП РК "Кримгазмережі" буде здійснено пуск газу абонентам,

– мовиться в повідомленні. Цікаво Політично-токсичний газ: Росія краде українське паливо та намагається на цьому заробити Анексія Криму: головне У лютому 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся "референдум" про статус півострова. Росія включила Крим до свого складу.

Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування. У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму. Мовляв, "це питання закрите назавжди".

Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти РФ.