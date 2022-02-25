Сенцов наголосив, що ворог хоче знищити Україну та її народ, тому всім – до зброї!

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Він закликав йти до військкоматів, вступати в лави ЗСУ, записуватись в самооборону, здавати кров, допомагати фронту та чинити опір в тилу агресора.

Насамкінець Сенцов опублікував своє фото у формі.



Олег Сенцов приєднався до лав тероборони / Фото з його фейсбуку

До речі, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що у Києві охочим захищати місто вже видали 18 тисяч автоматів. Крім того, у територіальній обороні відбулись зміни щодо вікової категорії. Тепер захищати Україну зможуть ті, кому понад 60 років.