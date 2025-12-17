Партію "Слуга народу" знову очолив Олександр Корнієнко: що відомо про політика

Олександр Корнієнко 17 грудня став новим головою партії "Слуга народу", замінивши Олену Шуляк. Він вже вже очолював партію з 2019 року.

Усе, що відомо про очільника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про нового очільника "Слуги народу"?

Олександр Корнієнко народився у Києві 12 травня 1984 року. Першу вищу освіту чоловік отримав у КПІ, де навчався на спеціальності хімічні технології. У 2007 році отримав диплом магістра хімічної технології та інженерії.

Також Корнієнко навчався у Німеччині. У Вісбаденській академії психотерапії та згодом в Українському інституті позитивної психотерапії Корнієнко здобув кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії. З 2015 по 2019 роки він також навчався у проєкті неформальної освіти Екзистенційний коучінг.

Зі студентських років Корнієнко займався активною діяльністю у сфері журналістики та культури, зокрема:

У 2001 –2003 роках підпрацьовує журналістом у журналі "Молоко", а також – на сайті music.com.ua.

У 2003 – 2004 роках – Корнієнко – журналіст, редактор Всеукраїнської молодіжної газети "Молода гвардія".

У 2004 – 2006 роках — він засновує та видає студентську газету "Студентка".

Політична діяльність Корнієнка

У 2004 – 2005 роках Корнієнко був активним учасником студентського протестного руху під час Помаранчевої революції. Загалом з 2000-х він дотичний до теми політики, проте сам не балотувався ані до парламенту, ані до місцевих рад.

З 2006 року займався політичним консультуванням під час виборчих кампаній, а на місцевих виборах 2015 року керував кампанією кандидата від партії "Об’єднання "Самопоміч" на посаду міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

З листопада 2018 року він приєднався до команди чинного Президента України Володимира Зеленського. Координував волонтерський проєкт спостерігачів та організовував роботу з наповнення виборчих комісій. Очолював передвиборчий штаб партії "Слуга народу".

У квітні 2019 року Корнієнко прийняв рішення йти в політику разом із Володимиром Зеленським та ЗеКомандою, а з травня 2019 року він обійняв посаду керівника передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

Корнієнко вже був очільником партії "Слуга народу" / Фото пресслужби партії

У 2021 році головою партії була обрана Олена Шуляк, замінивши Олександра Корнієнка, який став першим заступником голови Верховної Ради. Вона є народною депутаткою 9-го скликання та очолює Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Особисте життя Олександра Корнієнка

Відомо, що з 2017 року Олександр Корнієнко одружений на дівчині, на ім'я Ольга. Вона родом з Черкас, вчилася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Працює в сімейному психологічному таборі "Канікули душі". Вона координує участь сімей в таборі, веде майстерні і програми для батьків і дітей.

Олександр Корнієнко із дружиною та донькою / Фото з соцмереж

У 2018 році у подружжя Корнієнків народилася дочка Кіра. Зараз вони виховують трьох дівчаток: Кіру, Владиславу та Ніку. На своїй сторінці у Facebook депутат у травні 2025 року опублікував сімейні кадри, показавши дружину та доньок.

Що також відомо про очільника партії "Слуга народу"?

Крім того, у 2005 – 2008 та 2011 – 2013 роках Корнієнко був концертним директором та менеджером українського рок-гурту "Крихітка" (раніше – "Крихітка Цахес").

Корнієнко разом із товаришем співає у дуеті "Два Саші"

Також депутат співає у музичному дуеті "Два Саші". В одному з інтерв’ю Корнієнко зізнався у музичного проєкту є україно-, російсько- та англомовні пісні.

Корнієнка можна назвати й політтехнологом, бізнес-тренером, мотиваційним спікером, консультантом із розвитку. Зокрема, він має десятирічний стаж в проведенні соціальних тренінгів., зокрема, він провів понад 100 навчальних заходів для молоді та студентів.

Корнієнко знову очолив "Слугу народу"