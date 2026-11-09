Не з'являвся тривалий час: нардепа Куницького помітили у Верховній Раді

Про повернення депутата повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Також інформацію підтвердила його колега по фракції Ольга Василевська-Смаглюк. Відповідні кадри з його участю в засіданні почали поширювати у мережі.

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Що відомо про повернення Куницького

За словами Гончаренка, Куницький уже перебуває у Верховній Раді. Сам парламентар опублікував у соцмережах відео з будівлі парламенту та із сесійної зали.

Як повідомив рух "Чесно", 9 листопада Куницький уперше за два роки взяв участь у голосуванні. Зокрема, він підтримав проєкт постанови №15220. До цього на сайті Верховної Ради під час одного з голосувань депутат мав статус "не голосував", що свідчить про його реєстрацію в системі без натискання кнопки голосування.

Як голосували депутати / Скриншот з сайту Верховної Ради

За інформацією ЗМІ, до України нардеп міг повернутися ще минулими вихідними з Канади.

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Чому Куницький виїхав з України

Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня 2024 року. Він мав вирушити у службове відрядження до США, метою якого було поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва. Однак після завершення поїздки депутат не повернувся.

Спочатку парламентар вирушив до Ізраїлю, а звідти — до своєї родини у США. Тоді він нібито повідомив колегам, що не повернеться в Україну, поки не покарають поліцейських, які, за його словами, зламали йому ребра.

Ймовірно, йшлося про інцидент у березні 2022 року, коли правоохоронці затримали Куницького за незаконне фільмування блокпоста. Тоді депутат також заявляв про готовність скласти мандат.