Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що Командувач Сухопутних військ ЗСУ часто відвідує підрозділи.

Дивіться також Місія нездійсненна: в Міноборони відреагували на "розшук" Залужного та Сирського

"Перед тим, як ухвалюються вирішальні рішення, він, окрім замислу бою, окрім максимального прорахунку, він така педантична людина, любить відчути настрої, дух солдата", – сказав Сергій Череватий.

Це для Олександра Сирського має велике значення. І українські військові, яких він відвідує, відчувають єдність, що генерал і солдат в одному строю.

Навіть президент часто приїжджає на відміну від ворога. Вони (солдати – 24 Канал) це відчувають, це надихає їх. І це дуже дратує ворога,

– наголосив Череватий.

Як окупанти реагують на візити Олександра Сирського на фронт: дивіться відео

Генерали не бояться

Генерали української армії не бояться приїжджати до солдатів на фронт, підбадьорювати їх та перебувати разом з армійцями під обстрілами. І це, вважає речник Східного угруповання військ ЗСУ, чіткий знак нового українського війська.

Сергій Череватий зауважив, що кілька місяців тому Олександр Сирський потрапив під обстріл поблизу Соледара.

"Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами й це було помітно. І це всі розуміють, що всі разом дають відпір ворогу і перемагають – найголовніше", – зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що такі поїздки передують хорошим звісткам.

Візит Олександра Сирського на фронт: останнє