У Москві помер пропагандист і ведучий програми "Людина та закон" Олексій Піманов

У Москві 23 квітня помер російський пропагандист Олексій Піманов. Він був ведучим програми "Людина та закон", а також працював на режим диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські пропагандистські канали "РЕН ТВ" та "Перший канал".

До теми Кремль побоюється: аналітик відповів, яка загроза для влади може з'явитись у Росії

Що відомо про пропагандиста Олексія Піманова та його антиукраїнську діяльність?

Як пишуть російські ЗМІ, в Олексія Піманова не витримало серце. Пропагандистові було 64 роки.

Неможлива втрата для нашого колективу. Ми висловлюємо глибокі співчуття його рідним та близьким,

– пише пропагандистський "Перший канал".

Олексій Піманов народився 9 лютого 1962 року. За життя він відзначився як ведучий правової телевізійної програми "Людина та закон" на "ОРТ" та "Першому каналі", цю програму він вів близько 30 років.

Окрім того, Піманов був президентом АТ "ТО "Красная звєзда" з 2013 року. Також окупанат був режисером, продюсером, сценарістом та журналістом.

Засновник ТОВ "Піманов та партнери" та низки інших компаній, що займаються виробництвом телевізійних програм та фільмів. У 1996 – 2010 роках очолював телекомпанію "Останкіно".

8 квітня 2022 року, після повномасштаного вторгнення Росії в Україну, Піманов був включений до списку санкцій країн Євросоюзу як пропагандист і голова медіахолдингу, який регулярно поширює дезінформацію про військову агресію Росії проти України, а також за загрозу цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Євросоюз зазначає, що Піманов був режисером та продюсером пропагандистського фільму "Крим", у якому виправдовується та прославляється незаконна анексія Кримського півострова Росією.

Подібні санкції проти Олексія Піманова ввели Україна, Канада, Велика Британія, Швейцарія та Нова Зеландія.

Нещодавно у Росії помер творець ракети "Циркон"