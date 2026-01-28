Справа Тандира: судді, якого підозрюють у скоєнні ДТП, змінили запобіжний захід

Колишньому судді Олексію Тандиру змінили запобіжний захід за підозрою в ДТП, яку він скоїв у травні 2023 року на одному з блокпостів. Тепер Святошинський районний суд призначив йому заставу.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури. Тандир все ще притягується до кримінальної відповідальності.

Який тепер запобіжний захід обрали для Олексія Тандира?

Олексій Тандир підозрюється в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди на блокпосту, через яку загинув службовець Національної гвардії. Справі вже понад два роки, однак розслідування триває досі. Колишній суддя Макарівського районного суду перебував у СІЗО.

28 січня суддя змінив рішення щодо продовження запобіжного заходу Тандиру. Прокурор просив, щоб підозрюваний залишався під вартою без права внесення застави. Частково клопотання підтримали. Тепер Тандир перебуватиме під вартою, однак за нього можна внести заставу в розмірі 119 мільйонів 880 тисяч гривень.

Що відомо про ДТП за участі Тандира?