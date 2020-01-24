Олексій Оржель: в Україні є всі передумови для зменшення цін на газ

Підписання газового договору з Росією має багато переваг для України. Зокрема, зросли надходження від "Газпрому". А також вдалося стабілізувати ситуацію на ринку та створити передумови для зменшення цін на газ.

Про позитивні наслідки нової газової домовленості "Нафтогазу" з "Газпромом" повідомив у фейсбуці міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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"Газпром" заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачування газу у транзитному договорі,

– написав Оржель.

Щомісяця "Газпром" повинен транспортувати щонайменше 178 мільйонів метрів кубічних газу. А фактично до 22 січня прокачали тільки 47% від оплачених об’ємів.

Також міністр додав, що є й інші виграші України. Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку. Тому є всі позитивні фактори для зменшення цін. Відповідні рішення уряд вже прийняв. Про них стане відомо незабаром.



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