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      Олексій Оржель: в Україні є всі передумови для зменшення цін на газ

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      Україна виграла внаслідок газового договору з Росією / minfin.com

      Підписання газового договору з Росією має багато переваг для України. Зокрема, зросли надходження від "Газпрому". А також вдалося стабілізувати ситуацію на ринку та створити передумови для зменшення цін на газ.

      Про позитивні наслідки нової газової домовленості "Нафтогазу" з "Газпромом" повідомив у фейсбуці міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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      "Газпром" заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачування газу у транзитному договорі,
      – написав Оржель.

      Щомісяця "Газпром" повинен транспортувати щонайменше 178 мільйонів метрів кубічних газу. А фактично до 22 січня прокачали тільки 47% від оплачених об’ємів.

      Також міністр додав, що є й інші виграші України. Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку. Тому є всі позитивні фактори для зменшення цін. Відповідні рішення уряд вже прийняв. Про них стане відомо незабаром.

      газ нафтогаз газпром
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      Що відомо про газовий договір

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Росії Газ Нафтогаз Газпром Газовий контракт Ціни Олексій Оржель Міністерство енергетики та захисту довкілля
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