Олексій Оржель: в Україні є всі передумови для зменшення цін на газ
Підписання газового договору з Росією має багато переваг для України. Зокрема, зросли надходження від "Газпрому". А також вдалося стабілізувати ситуацію на ринку та створити передумови для зменшення цін на газ.
Про позитивні наслідки нової газової домовленості "Нафтогазу" з "Газпромом" повідомив у фейсбуці міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
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"Газпром" заплатив вдвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних об’ємів прокачування газу у транзитному договорі,
– написав Оржель.
Щомісяця "Газпром" повинен транспортувати щонайменше 178 мільйонів метрів кубічних газу. А фактично до 22 січня прокачали тільки 47% від оплачених об’ємів.
Також міністр додав, що є й інші виграші України. Підписання договору дозволило стабілізувати ситуацію на ринку. Тому є всі позитивні фактори для зменшення цін. Відповідні рішення уряд вже прийняв. Про них стане відомо незабаром.
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Що відомо про газовий договір
- "Нафтогаз" та "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт на транзит газу на 5 років. Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
- Відповідно до нового контракту "Газпром" виплатив Україні 2,9 мільярда доларів в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
- У відповідь "Нафтогаз" відмовився від позовів до "Газпрому". У результаті арешти з активів "Газпрому" в Англії, Вельсі, Нідерландах та Люксембурзі були зняті.