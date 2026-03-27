Операція небезпечна: у якому стані улюбленець українців олень Борис після важкої ДТП

Кілька днів тому відомого оленя Бориса з Рівненщини збила автівка. Він підвівся на ноги, але наразі операція для нього може бути небезпечною.

Детальніше про його стан розповіли напередодні увечері, 26 березня, у Wild Animals Rescue Center.

Який стан оленя Бориса?

Власник оленя Руслан розповів, що після від'їзду команди "Домівки врятованих тварин" олень не вставав, а його стан погіршився.

Поки зооволонтерка Наталія Попова була у дорозі, тварині зробили необхідні ін'єкції.

На момент, коли ми прибули, стан тварини значно покращився: Борис вже ходить, навіть тікає від нас, почав їсти та пити,

– розповіли у Wild Animals Rescue Center.

Там додали, що у Бориса закритий перелом.

Оцінивши ситуацію, було прийнято рішення не втручатися додатково. Адже це може спровокувати зайвий стрес та суттєво нашкодити тварині.

Зараз оленю потрібен повний спокій. Ветеринар продовжуватиме робити необхідні ін'єкції.

"Тільки після стабілізації його стану можна приступати до вирішення та підготовки Бориса до операції на кінцівці в тому числі і необхідності її робити, або коли і як", – наголосили у Wild Animals Rescue Center.

Зооволонтери продовжують слідкувати за станом Бориса.

Що відомо про інцидент?