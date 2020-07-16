Верховна Рада 16 липня призначила на посаду голови антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську. Попереднього голову АМКУ Юрія Терентьєва парламент звільнив 3 липня. Більше про Піщанську дізнайтеся з її біографії на 24 каналі.

До призначення на посаду голови АМКУ Піщанська була виконувачкою обов’язків. А ще раніше – заступницею голови комітету, повідомляє 24 канал.

Як голосувала Рада: Ольга Піщанська стала главою Антимонопольного комітету

Біографія Ольги Піщанської

Ольга Піщанська народилася 16 листопада 1975 року.

Освіту здобула у Криворізькому технічному університеті за спеціальністю промислове та цивільне будівництво.

У 2001 році отримала ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.

З 2010 року – сертифікований проектний менеджер AFM.

Трудова діяльність Піщанської

З 1997 до 1999 року працювала інженером-оператором персонального комп'ютера в ТОВ "Техпроцес".

З 1999 до 2004 року – інженер в проєктно-конструкторському бюро. Згодом стала інженером першої категорії на Криворізькому державному гірничо-металургійному комбінаті "Криворіжсталь".

З 2004 по 2015 рік працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Кілька місяців у 2016 році керувала відділом закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів у "Метінвесті".

З грудня 2016 до серпня 2019 року – директор підприємства "Закупівельні рішення".

Пізніше Піщанська стала комерційним директором у "СТЕМ Інжиніринг". Там пропрацювала до серпня 2019 року.

Там пропрацювала до серпня 2019 року. У вересні 2019 року стала першим заступником голови АМКУ. Після відставки Юрія Терентьєва виконувала обов'язки голови АМКУ.



Ольга Піщанська / Фото thepage.ua

Декларація Піщанської: що відомо про гроші та майно

У своїй декларації за 2019 рік Піщанська вказала, що має квартиру в Києві, житловий будинок і земельну ділянку в Софіївській Борщагівці, дачу та земельну ділянку в Севастополі.

Щодо транспорту, то голова АМКУ володіє автомобілем Volkswagen Tiguan.

За рік на роботах у "Закупівельних рішеннях" та в Антимонопольному комітеті, а також на роботі за сумісництвом у "Стем Інжиніринг" Піщанська отримала загалом 868 627 гривень зарплати.

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Розслідування про сестру Піщанської

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, згідно з яким сестра Ольги Піщанської – Світлана нібито керує справами Президента України Володимира Зеленського в Італії, а також є однією зі спонсорів партії "Слуга народу".

Я – сестра Світлани Піщанської. Але я хочу зазначити, що інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину,

– цитує Ольгу Піщанську The Page.

На запитання про можливе "кумівство" Піщанська відповіла так:

"Я вважаю, що мене призначили як мене. Ба більше, я на цьому наполягаю. Також у відкритих джерелах ви можете побачити мій трудовий шлях. Ви можете зв'язуватися з людьми, з якими я раніше співпрацювала. Я цього не боюся. Питати, що люди про мене думають, як зі мною працювалося".