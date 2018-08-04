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Оля Полякова показала відверте фото з Дашою Астаф'євою в ліжку: фото

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Постер до фільму "Свінгери"
Постер до фільму "Свінгери" / Фото з відкритих джерел

У суботу, 4 серпня, відома українська артистка Даша Астаф'єва святкує своє 33-річчя. "Супербілявка" Оля Полякова не забула привітати колегу з днем народження і зробила це у кумедний спосіб.

Українські співачки вдвох знялися у комедійній мелодрамі "Свінгери" у 2018 році. Так, Оля Полякова вирішила показати кумедний знімок зі зйомок фільму на своїй сторінці в Instagram.

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Сподіваюся ти не вб'єш мене за цю фотку! Це ми на "Свінгерах" жартували. З днем народження, красуня, бажаю залишатися такою ж богинею, розкішною і сексуальною. Якби я зважилася з жінкою, це була б ти,
– прокоментувала світлину Полякова.

Крім того, Оля Полякова додала, що фотографія без ретуші, тому що "богині цього не потребують".

оля полякова даша астафєва
Оля Полякова і Даша Астаф'єва у фільмі "Свінгери" / Instagram

Теги: Новини України LifeStyle Дар'я Астаф'єва Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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