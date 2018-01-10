Омбудсмен Польщі відреагував на скандал із дискримінацією українців

Скандал із дискримінацією українців в Польщі стане причиною ретельної перевірки заводу.

Про це йдеться у заяві представника офісу польського уповноваженого з прав людини Леслава Новацкі, передає газета Wyborса.

Відомо, що прискіпливу перевірку міжнародної компанії Lindab, що має виробничі потужності неподалік Варшави, ініціює омбудсмен Польщі Адам Боднар. Як стверджує Леслав Новацкі, уповноважений з прав людини вже готує звернення до інспекції праці.

Такі відмінності (у формі робітників, – ред.) можуть мати ознаки дискримінації,

– зазначив представник польського омбудсмена Леслав Новацкі.

Нагадаємо, що компанія Lindab зобов’язала українців носити одяг у кольорах національного прапора. Про незвичну сегрегацію на заводі у селищі Вєрухові журналістам розповів один з клієнтів, який помітив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору залежно від відділу. Однак українці є винятком – всі вони без винятку носять блакитно-жовту форму. Представники фабрики з офісом у Стокгольмі прокоментували інцидент, зазначивши, що в них працівники також носять форму різного кольору.