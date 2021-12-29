Трохи більше 2 тисяч нових заражених і 134 померлих – така статистика коронавірусу була за 28 грудня.

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Можна стверджувати, що епідемія пішла на спад. Однак таке твердження було би справедливим для індійського штаму Дельта, тоді як маємо ми в Україну вже нову мутацію – Омікрон.

Омікрон вже в Україні

Як той Омікрон себе в Україні поведе і чи не станеться нам нової хвилі епідемію – це нам із вами іще доведеться на власному досвіді вже незабаром дізнатися.

Утім, що вже тішить – усі заражені у Києві Омікроном переносять його в легкій формі і направду це корелюється з припущенням, що Омікрон "більш заразний, але менш смертельний".

Будемо сподіватися, що це припущення згодом набуде офіційного підтвердження.

Іще трохи статистики – в Європі вакцинованими натепер вже є 78% дорослого населення, тобто буквально трохи не вистачає до колективного імунітету. Про нього кажуть, що він запрацює на 80% чи 85%.

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Будемо сподіватися, що європейці досить швидко ті проценти незабаром доберуть. Але я нагадаю, що хоча ми всі віримо, що Україна це Європа, утім в Україні ці цифри набагато скромніші.

У нас натепер лише 40% вакциновані, а ще наше МОЗ чомусь тягне з дозволом на третю бустерну дозу. І це попри те, що певну кількість запасів вакцина нам вже доводиться навіть утилізовувати, бо сплив термін її придатності.

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Влада не дозволяє третю бустерну дозу

Втім, офіційно дозволити третю бустерну усім охочим наша влада чомусь не поспішає. Іще я нагадаю, в світі не те що третю усім вже колють, а вже навіть і четверту дозу низка країн визнала потрібною.

Зокрема, Ізраїль, чия медицина, до речі, одна з найкращих у світі. І там от знають, що вакцина дійсно не рятує від зараження – тому нових хворих і серед вже вакцинованих може тепер навіть і більшати.

Однак вакцина точно рятує від тяжких наслідків перебігу COVID-19, тому вакцинуватися варто і втрете, і вчетверте, щоби оновити собі гарантію додаткового захисту.

Ну і в продовження статистики – українська влада оприлюднила інформацію, на що саме українці витрачають так звану вовину тисячу – гроші, які отримують від держави двічі вакциновані.

Так от, приблизно третина купує книжки, іще третина – квитки в кіно, а кожен десятий купив квитки на Укрзалізниці. Якщо ж ви не вакциновані і, може, навіть "Дії" не маєте – то ви все одно вправі на ту тисячу будете претендувати.

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Для початку вам таки треба прищепитися – чим і раджу зайнятися просто зараз, якщо звісно матимете на це час (в передноворічній метушні) і якщо погода вам те дозволить. У нас пів країни замело снігом, а на іншій половині льодом скувало тротуари, тому за можливості з дому все ж таки не виходьте.