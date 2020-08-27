В столиці Білорусі ввечері 27 серпня знову неспокійно. Силовики затримали близько 20 журналістів місцевих та закордонних видань і повезли їх у відділок.

Співробітники міліції зняли на відео затриманих журналістів, а потім загнали всіх у мікроавтобус та відвезли у відділок. Про це повідомляє видання TUT.BY. Актуально Ланцюг солідарності та численні затримання: що відбувається в Білорусі 27 серпня – фото, відео Що відомо про затримання журналістів у Мінську Свої дії силовики пояснюють "перевіркою документів для встановлення особи". Наразі відомо, що журналістів для перевірки документів повезли до Октябрського міліцейського відділку Мінська.

Тих журналістів, чиї документи вже перевірили, попросили здати телефони. Серед затриманих журналісти та фотографи видань: TUT.BY,

БелТА,

БелаПАН,

Белсат,

Reuters,

ТАСС,

Наша Ніви,

АР. Затримання журналістів у Мінську: дивіться відео

Затримання журналістів у Мінську / Фото TUT.BY Протести в Білорусі: головне Масові протести в Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, тривають вже 18 днів. Люди протестують і страйкують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.

ОМОН в перші дні демонстрацій жорстоко розганяв та затримував людей. Силовики били протестувальників кийками, стріляли гумовими кулями, та кидати світло-шумові гранати. В СІЗО відбувались катування та знущання.

На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні. Однак влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.