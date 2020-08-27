ОМОНівці затримали журналістів у Мінську: в частини з них відібрали телефони – відео, фото
В столиці Білорусі ввечері 27 серпня знову неспокійно. Силовики затримали близько 20 журналістів місцевих та закордонних видань і повезли їх у відділок.
Співробітники міліції зняли на відео затриманих журналістів, а потім загнали всіх у мікроавтобус та відвезли у відділок. Про це повідомляє видання TUT.BY.
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Що відомо про затримання журналістів у Мінську
- Свої дії силовики пояснюють "перевіркою документів для встановлення особи". Наразі відомо, що журналістів для перевірки документів повезли до Октябрського міліцейського відділку Мінська.
- Тих журналістів, чиї документи вже перевірили, попросили здати телефони.
Серед затриманих журналісти та фотографи видань:
- TUT.BY,
- БелТА,
- БелаПАН,
- Белсат,
- Reuters,
- ТАСС,
- Наша Ніви,
- АР.
Затримання журналістів у Мінську: дивіться відео
Затримання журналістів у Мінську / Фото TUT.BY
Протести в Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі, які розпочалися ввечері 9 серпня, тривають вже 18 днів. Люди протестують і страйкують проти фальсифікацій на президентських виборах, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко.
- ОМОН в перші дні демонстрацій жорстоко розганяв та затримував людей. Силовики били протестувальників кийками, стріляли гумовими кулями, та кидати світло-шумові гранати. В СІЗО відбувались катування та знущання.
- На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х людей, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні. Однак влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.