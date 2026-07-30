Прийшов Єрмак, – Оністрат розкрив справжні причини свого рапорту на звільнення із ЗСУ

У липні офіцер ЗСУ Андрій Оністрат подав рапорт на звільнення із ЗСУ після того, як його спробували перевести на посаду "головного паперовода" до 17-го корпусу. Можливо, тут не обійшлося без колишнього глави ОП Андрія Єрмака.

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат розповів 24 Каналу, що спершу були різні припущення щодо причин його переведення. Зараз ситуація для нього зрозуміла.

Чому Оністрата намагалися перевести на іншу посаду?

На думку військового, до цієї історії цілком міг бути причетний колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він досі зберігає вплив.

Методом дедукції я зрозумів, що, найімовірніше, Андрій Єрмак прийшов до головнокомандувача ЗСУ та попросив мене покарати. Тому мене відправили в 17-й корпус,

– зауважив Оністрат.

Чому Оністрат звільняється з війська: дивіться відео 24 Каналу

Як переконаний військовий, сам Єрмак впливає на те, щоб Володимир Зеленський не отримував різної критичної інформації. Він нібито намагається зробити так, аби президент одягнув "рожеві окуляри".

Чому мене не любить Єрмак? Були дописи, де я відмітив президента та звернувся до нього. Базово я "зелений". Ставлюся з великою повагою до того, що президент робить на міжнародній арені. Там – космос. Але як людина щось робить, то точно помиляється. Є багато помилок стосовно внутрішньої політики. Зазвичай це розгрібав або Офіс Президента, або хтось біля нього, або Кабмін чи ще хтось,

– підкреслив Оністрат.

Додамо, раніше військовий пов'язував своє переведення з підтримкою виробника дронів Vyriy або ж дописами на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

На початку липня ДБР провело обшуки в компанії Vyriy. Їх звинувачують у штучному завищенні вартості безпілотників, які постачали державі. Компанія відкидає ці звинувачення та наголошує, що обшуки – неправомірні, адже вони були без ухвали суду.

Нагадаємо, Андрій Оністрат – український військовий, засновник батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Раніше він очолював спостережну раду банку "Національний Кредит", який НБУ у 2015 році визнав неплатоспроможним, внаслідок чого його ліквідували. Оністрат є батьком шести дітей. Старший син Остап загинув влітку 2023 року на фронті під Вугледаром. Йому був 21 рік.