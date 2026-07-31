Вікно можливостей закривається, – Оністрат спрогнозував, якою буде війна восени-взимку

Осінньо-зимовий період може бути непростим для України. Багато що залежить від того, чи зможе Росія адаптуватися до тих проблем, які їй зараз створюють Сили оборони.

Про це 24 Каналу розповів старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат. На його думку, Росія може навчитися перехоплювати українські мідл- та діпстрайк-дрони.

Що може змінитися на фронті?

За словами Оністрата, перехопленнями дронів займається підрозділ "Рубікон", який займається безпілотними системами. У них фактично необмежене фінансування. І, можливо, вони знайдуть спосіб, як цьому протидіяти. Але й Сили оборони постійно адаптуються до викликів на полі бою.

Тож вони можуть навчитися перехоплювати наші дрони. Тоді повернуться до інфільтрації, збільшать свої безпілотні системи та будуть далі лізти. Це основна для нас проблема. У нас може стати менше уражень назовні, а росіяни почнуть більше лізти на передню лінію. Восени є загрози для Костянтинівки. І вони можуть підійти ближче до Запоріжжя,

– вважає Оністрат.

Чого очікувати восени та взимку: дивіться відео 24 Каналу

В такому разі війна може тривати досить довго. Кожна зі сторін буде адаптовуватися. Але все дійде до того моменту, поки хтось один не впаде – або не знайде інструмента для адаптації, або економічні проблеми стануть аж надто болючими.

Додамо, 30 липня Сили безпілотних систем уразили низку російських військових об'єктів. Під атаку потрапили бази безекіпажних катерів та майданчик запуску ударних дронів. Також вдалося вибити кілька об'єктів ворожої ППО.