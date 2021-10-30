Радник президента Олег Устенко заявив, що суму можуть зменшити, адже представники бізнесу частково працюватимуть, обслуговуючи вакцинованих українців. Водночас доходи держбюджету через локдаун можуть виявитися нижчими за очікувані.

Зауважте Львів у червоній зоні: чи дотримуються обмежень у місті – промовисті фото

Постраждає не лише дохідна частина, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою,

– наголосив Устенко.

За словами політика, Україна вже має досвід та розуміння, що робити у період жорсткого карантину. На щастя, економіка – "адаптована до таких ситуацій".

Кількість "червоних" областей зростає

У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік червоних зон. Наразі в Україні – 15 "червоних", 8 "помаранчевих", 2 "жовтих" областей. На території країни не залишилося жодного "зеленого" регіону.

"Червоними" є такі області: