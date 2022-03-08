Деталі розповів Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. Він наголосив, що друга евакуаційна колона з 39 автобусів вже прибула на Полтавщину.

Зауважте Темпи просування ворога суттєво уповільнилися, – Арестович

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