Опальна гастролерка Кремля Повалій зізналась у коханні батьківщині Путіна

Колись популярна українська виконавиця Таїсія Повалій, яка після Євромайдану переїхала до Росії та тепер там часто дає концерти, після одного із таких "заходів" заявила, що любить Санкт-Петербург. Зауважимо, що саме у цьому місті народився чинний господар Кремля Володимир Путін.

Відповідний допис з’явився у Instagram співачки.

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"Пітер!!! Люблю!!!" – написала вона.

Судячи з хештегів, можна зробити висновок, що таким чином Повалій хотіла віддячити публіці, яка, імовірно, її тепло прийняла під час виступу на міжнародному фестивалі "Білі ночі", який власне і відбувався у Санкт-Петербурзі.

Додамо, що у зв’язку із такою заявою у коментарях розгорілася палка дискусія. Так, дехто звинуватив Таю у зраді, а деякі користувачі навіть встали на її бік.

"Україна вже не любите?", "Всі хочуть жити красив, і Тая – не виняток із правил", "Україна зрадила Таїсію Повалій, тільки вона її ніколи не зрадить". "Ви у якій Україні живете? Ви не в курсі взагалі, що Таїсії заборонено працювати в Україні, на державному рівні? Що її труять укрЗМІ з 14 року? Що її гноблять за все!" – зазначають користувачі.

Нагадаємо, що у лютому Таїсія Повалій виступала на великому концерті у Кремлівському палаці у Москві, де, зокрема, "запалила" разом із артистом, який підтримує окупацію Криму та Донбасу.