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      Коли розпочнеться опалювальний сезон та в яких містах він під загрозою зриву

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      Опалювальний сезон 2019–2020 Київ і вся Україна – початок
      Коли опалювальний сезон в Україні / ua.news

      В кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починається опалювальний сезон. Коли увімкнуть опалення – залежить від погодних умов, вчасного розв'язання стратегічних питань та погашення боргів.

      Місцева влада столиці ще наприкінці серпня пообіцяла, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться вчасно. Разом з тим, 14 столичних тепловиробників досі не розрахувалися з Нафтогазом. 

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      Початок опалювального сезону 2019 - 2020 в Україні

      Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон повинен розпочатися вчасно у всіх містах України. 

      Окрім того, президент України Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше ніж 20 вересня

      До 20 вересня 2019 року профільні відомства мають доповісти щодо забезпечення підготовки до опалювального сезону, зокрема чіткого графіка накопичення достатньої кількості енергетичних ресурсів (газу та вугілля), готовності регіонів до зимового періоду. Надалі повинен проводитися щотижневий моніторинг,
      – заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

      Коли за правилами повинен початися опалювальний сезон?Згідно з законодавством, опалювальний сезон має стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж 3 днів становить нижче, ніж 8 градусів тепла.

      Відповідне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

      У яких містах опалювальний сезон може зірватися

      12 вересня Нафтогаз оприлюднив список із 133 виробників тепла, які мають заборгованість та не виконують вимог законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на пільгових умовах.

      Ми зібрали перелік міст, у яких виникли проблеми з підприємствами, які можуть зірвати початок опалювального сезону у деяких районах. Детальнішу інформацію можна переглянути на сайті Нафтогазу.

      1. Вінниця
      2. Могилів-Подільський
      3. Дніпро
      4. Жовті Води
      5. Кам'янське
      6. Магдалинівка
      7. Новомосковськ
      8. Павлоград
      9. Кривий Ріг
      10. Бахмут
      11. Краматорськ
      12. Новгородське
      13. Яковлівка
      14. Маріуполь
      15. Житомир
      16. Новогуйвинське
      17. Бердянськ
      18. Біленьке
      19. Івано-Франківськ
      20. Калуш
      21. Тисмениця
      22. Київ
      23. Біла Церква
      24. Богуслав
      25. Бородянка
      26. Боярка
      27. Бровари
      28. Бурти
      29. Васильків
      30. Вишгород
      31. Ірпінь
      32. Коцюбинське
      33. Мала Вільшанка
      34. Переяслав-Хмельницький
      35. Ржищів
      36. Сквира
      37. Софіївська Борщагівка
      38. Чубинське
      39. Кропивницький
      40. Світловодськ
      41. Первомайськ
      42. Сєверодонецьк
      43. Львів
      44. Яворів
      45. Червоноград
      46. Миколаїв
      47. Одеса
      48. Подільск
      49. Роздільна
      50. Таїрове
      51. Усатове
      52. Біляївка
      53. Іллічівськ
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      Теги: Нафтогаз Новини України Опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
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