"Вони побігли туди як таргани": чи вибудували росіяни лінію оборони на Дніпропетровщині

Російські війська не встигли вибудувати лінію оборони на Дніпропетровщині та не мали повного контролю над територією – це стало одним з факторів успіху операції Сил оборони на півдні.

Матеріал 24 Каналу "Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки".

Як відбувалася операція на Дніпропетровщині?

Військовий кореспондент 24 Каналу Іван Магуряк стверджує, що активний етап наступальної операції на Дніпропетровщині станом на другу половину березня завершився. Наразі всі населені пункти, які вдалося відбити, перебувають у сірій зоні – причина в тому, що у цих селах ще є поодинокі виявлення ворога.

Командир батальйону "Сапсани" 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького Михайло "Депутат" Трач пояснив, що ворог використовує тактику "тисячі порізів" – тобто максимальної інфільтрації малих піхотних груп.

За словами військових, те, що росіяни не мали повного контролю над територією, сприяло українській контратаці.

Водночас у подальшому ворог може врахувати цей досвід і дещо змінити свою тактику.

Та ситуація, яка була на Дніпропетровщині, певною мірою була зумовлена тим, що ворог знайшов якусь шпарину. Вони побігли туди як таргани. Однак фактично повного контролю над територією у ворога не було. Бо якби це було так – то там була б побудована система оборони й звідти б їх було непросто вибивати,

– зазначив Трач.

За його словами, ворог закріплювався там та намагався просуватися далі, однак Сили оборони змогли зачистити цю територію та відкинути росіян.

Яку роль відіграв режим інформаційної тиші?