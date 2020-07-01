Як бачимо, Росія стає великим Кримом, величезним заповідником фальсифікацій і брехні.

Жертва путинских поправок

Жительница Израиля Яэль Ильински, которая имеет и израильское, и российское гражданство, смогла в один и тот же день трижды проголосовать на референдуме по изменениям в российскую Конституцию – в электронном виде и на обоих избирательных участках, в Тель-Авиве и Хайфе.

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При этом проголосовать разрешили и ее дочери, которой еще не исполнилось 18 лет: документы девушки в российском консульстве просто не стали проверять, – пишет Виталий Портников для Крым.реалии.

Вместо того чтобы признать несовершенство процедуры голосования и возможность разнообразных фальсификаций, российские власти принялись… запугивать Ильински, угрожать ей уголовным преследованием, требовать, чтобы дочь израильтянки приехала в консульство и написала заявление с отказом от голосования. А пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова высмеяла Яэль Ильински на своей странице в социальной сети, назвав ее действия "мировым аттракционом фантастической жадности".

Еще раз подчеркну: высмеяла не тех, кто позволил одному и тому же человеку голосовать трижды, а самого человека, который вскрыл эти злоупотребления.

Никаких разъяснений того, что российские власти собираются предпринять, чтобы воспрепятствовать возможным злоупотреблениям и фальсификациям, от официальных лиц так и не последовало. Виновата сама Ильински – и точка!

Где-то я уже это видел

И Ильински, по-моему, еще легко отделалась – просто потому, что живет в Израиле и максимум, что могут сделать "дипломаты в штатском" – так это звонить ей с угрозами. А вот к журналисту телеканала "Дождь" Павлу Лобкову, живущему в России, тоже проголосовавшему дважды и сообщившему об этом телезрителям, "дипломаты в штатском" уже приходили домой. И не исключено, что еще возбудят уголовное дело.

Вся эта позорная история напомнила мне 2014 год. Крым. Вот точно такой же "референдум", на котором можно было "проголосовать" как угодно, кому угодно – лишь бы имитировать "народное волеизъявление" на оккупированной территории, лишь бы создать нужную картинку для российских телеканалов и позволить Марии Захаровой уверять иностранных журналистов в законности голосования.

И потом весь этот позор покатился дальше – парламент, Конституционный суд, "принятие Крыма в состав Российской Федерации". И мало кто в России, думаю, тогда сомневался, что это – "воля народа". Да, может и не очень правильно с точки зрения международного права, да, может и не очень хорошо с точки зрения отношений с Украиной – но ведь "народ же хотел", но ведь "Крым же наш", но ведь они же "сами проголосовали".

А теперь уже, как видим, и сама Россия становится большим Крымом, огромным заповедником фальсификаций и лжи.