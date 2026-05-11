Операція "Мідас" триває: НАБУ публікує плівки у справі Єрмака

Пізно ввечері 11 травня НАБУ виклало аудіозаписи, які стосуються колишнього очільника Офісу президента. Мова про Андрія Єрмака.

Про це повідомили в НАБУ.

Що відомо про "плівки Єрмака"?

"Плівки" – це переносна назва розмов, де йдеться про Андрія Єрмака.



Слідчі вважають, що Єрмак фігурує на плівках як R2 / Скриншот 24 Каналу

НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: частина 3 статті 209 КК України,

– ідеться в описі до аудіо.

Тобто мова про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Елітним будівництвом займався так званий проєкт "Династія" – кооператив, який зводив житло під Києвом, у Козині.

Учасники проєкту "Династія" домовились побудувати на земельних ділянках товариства чотири приватні резиденції для власного постійного проживання. Витрати на їхнє будівництво для приховування реальних власників називали R4, R3, R2, а також R1,

– розповіли в НАБУ.

П'яту резиденцію називали R0, вона була для спільного користування – зі спа, басейном і спортивною залою.

Вартість зведення однієї резиденції становила близько 2 мільйона доларів США.