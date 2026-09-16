120 мільйонів гривень застави: Кропива не зміг оскаржити запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Фігурант справи "Карфаген" надалі залишиться під вартою.

Також він має альтернативу – сплатити 120 мільйонів гривень застави. Про це пише Суспільне.

Що відомо про справу?

ВАКС почав розглядати апеляцію сторони захисту Сергія Кропиви у вівторок, 15 вересня. Адвокати просили пом'якшити підозрюваному запобіжний захід. Вони говорили про домашній арешт з електронним браслетом замість тримання під вартою.

Також захист просив суд зменшити заставу зі 120 мільйонів гривень до 2, аргументуючи це тим, що визначена сума була надмірною. Сам Кропива казав, що 2 мільйони гривень – це максимальна сума, яку він може внести. Адвокати спростовували ризик втечі експрацівника ОГП. Суд заслухав позицію адвокатів та підозрюваного та оголосив про паузу.

Засідання продовжили у середу, 16 вересня. Прокурор САП заявив, що слідство встановило факт легалізації майна на суму 41 761 850 гривень у період з серпня 2025 до 2026 року. Приблизно таку ж суму, за його словами, виявили за період 2023 – 2025 років.

Прокурор також наголошував, що частину нерухомості оформлювали на родичів та пов'язаних із підозрюваним осіб. Сторона обвинувачення заявила, що в матеріалах слідства є дані про 505 кол-центрів, які "кришували" фігуранти справи.

Зверніть увагу! За словами прокурора САП орієнтовна сума з одного такого кол-центру могла становити близько 7 тисяч доларів на місяць, загалом це близько 3,5 мільйона доларів щомісяця.

Сторона обвинувачення підкреслила, що є ризик того, що Кропива буде переховуватись, знищить докази та впливатиме на інших учасників справи. Прокурор підкреслив, що слідство зафіксувало розмови про можливість використати оперативні талони, організацію перетину кордону для інших осіб, приховати майно. Також підозрювані проводили інструктаж щодо поведінки у разі інтересу НАБУ.

Що відомо про рішення суду?

Апеляційна палата ВАКС залишила рішення суду першої інстанції без змін. Кропива залишився під вартою з можливістю внесення 120 мільйонів гривень застави. Суд не задовольнив апеляційну скаргу його захисту.

Нагадаємо, що 6 вересня ВАКС обрав Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою внесення 120 мільйонів гривень застави. Сторона обвинувачення просила 200 мільйонів гривень застави.

Кропива є фігурантом операції НАБУ та САП "Карфаген". Слідство підозрює працівника ОГП у тому, що він очолював злочинну організацію, учасники якої "кришували" шахрайські кол-центри та легалізовували одержані незаконним чином гроші.