Сили оборони України потребують подальшої підтримки США, а особливо Великої Британії, яка має дозволити ЗСУ використовувати далекобійні засоби ураження Storm Shadow. Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон.

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Курська операція може стати крахом для Путіна

Якщо Україна отримає дозвіл на використання далекобійної західної зброї по території Росії, це, на думку полковника в запасі, стане поворотним моментом. Він зауважив, що Курська битва 1943 року стала таким моментом у Другій світовій війні та початком кінця для Гітлера.

Сподіваємося, що Курська битва 2024 року для нинішнього тирана Путіна, який загрожує не лише Україні, а й всій Європі, теж стане крахом. Дивлячись на російські маневри, видно, що більшість солдатів – це строковики, у них практично відсутня підготовка і рівень людських втрат у росіян неймовірно високий,

– зазначив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Російські війська досягли кульмінації

Військовий вважає, що Курська операція продемонструвала, що, вміючи маневрувати літаками й безпілотниками, можна досягти швидкого прогресу, а якщо вдається застати ворога зненацька, то можна оперативно просунутися вперед, як це вийшло в Сил оборони України.

З військового погляду росіяни досягли своєї кульмінації, вони не можуть рухатися далі, бо в них закінчуються жива сила і боєприпаси. Більшість російських солдатів не хоче воювати. Єдина причина, чому вони продовжують рухатися вперед полягає в тому, що за ними стоять чеченські солдати, які стріляють в них, якщо ті відступають,

– розповів полковник в запасі.

В Росії почали ставити під сумнів правильність дій Путіна

Він зауважив, що Україні вдалося перерізати лінії комунікації росіян, дороги та залізничні колії, які підтримували російські війська боєприпасами та технікою. Хеміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Україна на Курщині провела великий обсяг роботи.

"Це пояснює, чому російський наступ на Донбасі втрачає динаміку, бо йому бракує ресурсів. У довгостроковій перспективі сподіваємося, що це стане крахом для Путіна. Ми вже чуємо у телевізійних шоу в Москві, де пропагандисти, які зазвичай були пропутінськими й виступали за війну, за останні тижні після Курської операції стали ставити під сумнів правильність дій Путіна. Такого раніше не було, досі всі в Росії вважали Путіна блискучим військовим стратегом", – зауважив полковник в запасі.

Військовий вважає, що ця патова ситуація матиме глибокий ефект. Він додав, що дрони, які Україна використовує для ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, також мають глибокий вплив.

В Росії вже почали вводити норму споживання пального. Середньостатистичний громадянин Росії дуже бідний і ледве може дозволити собі прогодувати себе, але у населення хоча б був бензин. Росія втрачає контроль над ситуацією. Чим більше Україна зможе натиснути на Росію, тим краще,

– озвучив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Це, на його погляд, зараз реальна можливість. Він звернув увагу, що залишилось орієнтовно 6 тижнів перш ніж погодні умови стануть несприятливими й проведення бойових дій почне ускладнюватися. Також, з його слів, варто взяти до уваги, що восени в США відбудуться президентські вибори, які теж можуть вплинути на ситуацію довкола російсько-української війни.