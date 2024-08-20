Владімір Путін шукає винних у провалі в Курській області, натомість невдоволення діями диктатора зростає. Чим для Росії та персонально для Путіна обернеться операція на Курщині – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

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Що відбувається в бункері

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський розповів, що градус напруги в путінському бункері зростає вже кілька місяців. Це почалося після того, як Еммануель Макрон жорстко поставив очільника Кремля на місце щодо ядерного шантажу. А просування Сил оборони в Курській області достатньо, щоб ще більше загострити ситуацію в бункері.

Піонтковський переконаний, що у російського диктатора вже певний час напружені відносини з генералами. Тож тепер питання: хто кого – чи Путін "зробить" генералів, чи генерали "зроблять" Путіна.

Подібна ситуація вже була в гітлерівському бункері в 1944 році й у сталінському в 1941 році. Тут вже питання – хто кого?

– озвучив російський публіцист.

Він також пригадав, як у червні 1953 року в Москві ледь не розгорнулася війна ГРУ з КДБ, та припустив, що зараз вона назріває в Росії.

"Вона (війна між спецслужбами – 24 Канал) назріває, Путін усвідомив, що єдина його опора – це ФСБ. Триває пошук винуватих", – сказав Піонтковський.

Довідка. У червні 1953 року в Москві виникла напружена ситуація між ГРУ і КДБ через боротьбу за владу після смерті Сталіна. Голова КДБ Лаврентій Берія хотів підпорядкувати собі ГРУ, що призвело до конфлікту. 26 червня Берію заарештували, і це запобігло можливому збройному протистоянню між спецслужбами.

Піонтковський про ситуацію в Кремлі через Курщину: дивіться відео

Путіну треба когось покарати за провал у Курській області, і роль жертви приписують начальнику генштабу країни-агресорки Валєрію Герасимову.

Водночас російський політтехнолог Аббас Галлямов зазначив, що Путін є досить хитрим, тому до покарань свого оточення намагається ставитися справедливо. Диктатор розуміє, якщо поводитиметься зі своїм оточенням як самодур, то проти нього назріє заколот.

Що стосується Герасимова, то якщо очільник Кремля зробить його цапом-відбувайлом за ситуацію на Курщині, то решта російських генералів панічно боятиметься пропустити "новий Курськ" і цей страх пригнічуватиме всіх навкруги.

Путін зараз в такій ситуації, коли в нього немає гарного рішення. Це, до речі, непрямий доказ того, що кінець наближається, тобто ресурси вичерпані,

– сказав політтехнолог.

За його словами, дуже просто ухвалювати рішення, коли ти маєш хороший і поганий варіант. Натомість російський диктатор має поганий й зовсім поганий. Тобто Путін зараз перед вибором: або не ухвалювати жодних рішень і плисти за течією, або свідомо ухвалити рішення, яке може погіршити його позиції.

Що відбувається у Курській області: дивіться на карті

Розвал Росії почнеться з Курської області?

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко наголосив, що нині можна говорити саме про оперативні успіхи операції у Курській області. Проте згодом це може перерости у стратегічний успіх, зокрема може вплинути на руйнування кремлівського режиму.

"Операція на Курщині може закласти додаткові підвалини для руйнування путінського режиму і Путін це усвідомлює. Водночас деякі країни Заходу досі проти повалення режиму Путіна через те, що він нібито прогнозований. Вони бояться тих подій та наслідків, які можуть відбутися після палацового перевороту або якоїсь смути в Росії", – зауважив Чаленко.

Водночас російський диктатор своєю поведінкою демонструє, що не є договороздатним. Отже, це сигнал Заходу – якщо не хочете руйнувати путінський режим, то треба серед еліт шукати наступника диктатору, який буде більш договороздатним.

Чаленко про вплив операції на Курщині на режим Путіна: дивіться відео

Унаслідок Курської операції Сил оборони Кремль матиме проблеми соціально-економічного характеру, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Так, у Росії вже почали говорити про можливе відправлення строковиків на Курщину для стримування українських військ. У такий спосіб Кремль може погіршити внутрішньополітичну ситуацію, оскільки це дасть поштовх для дії таких організацій як "комітет солдатських матерів".

Зараз часто порівнюють та згадують війну в Афганістані, кажуть, що строковики також там воювали. Але хочу нагадати до чого це призвело – до розпаду Радянського Союзу,

– підкреслив Мусієнко.

Отже, можливе відправлення строковиків протистояти навченій українській армії, зокрема, з тим, що вони у великій кількості здаватимуться в полон, може стати тригером, який підігріватиме певні процеси.

Раніше Захід з побоюванням ставився до Росії, як до країни з найбільшим ядерним потенціалом, зважав на її думку, й не хотів поразки агресора на полі бою. Утім, як зазначив політолог Олексій Буряченко, операція у Курській області абсолютно це змінила.

Зокрема, показала, що не треба боятися так званої ескалації, а навпаки – потрібно виступати з позиції сили, коли це стосується країни-агресорки.

"Стає очевидним, що позиція Владіміра Путіна слабка, і якщо продовжувати дотискати силовим способом, то вона тільки послаблюватиметься та може призвести до контрольованого розпаду Росії", – додав політолог.

Чи можуть Путіна усунути після провалу на Курщині

Російський політтехнолог Аббас Галлямов зауважив, що зараз у Путіна не настільки погане становище, щоб його змушували піти у відставку. Теоретично на це могли б наважитися хіба такі старі прислужники диктатора, як-от Міхаіл і Юрій Ковальчуки або ж Аркадій Ротенберг.

Однак вони занадто боягузливі, щоб зробити це напряму. На думку Галлямова, вони можуть ухвалити для себе таке рішення і спробувати створити умови, щоб підвести диктатора до рішення відійти від влади.

Так вони можуть діяти, проте це максимум на який вони здатні. Поки все не настільки погано, щоб вони сказали Путіну, що йому треба піти. Можливо, у якийсь момент вони й так зроблять, але для цього потрібно, щоб операція у Курській області мала інші масштаби,

– припустив російський політтехнолог.

Він підкреслив, що тоді такий сценарій можливий, але не зараз.

Галлямов про можливість відсторонення Путіна від влади: дивіться відео

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник переконаний, що Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації через брак резервів. Пропагандистська машина Кремля працює, а в росіян у крові йти помирати за свого диктатора, ще й з огляду на такий репутаційний удар для Росії як Курська операція.

Проте масштабна мобілізація може стати великою катастрофою персонально для Путіна. Виття росіян через неготовність Кремля до операції у Курській області може розвіяти міф про "святого царя" Путіна.

Якщо насправді виникне величезна криза незадоволених росіян, то якась з веж Кремля може використати це незадоволення для трансферу Путіна. Нагадаю, що минулого року спроба трансферу таки була – маю на увазі Пригожина. Чи є група кабінетів, які теоретично, а може й практично готують черговий "підкоп" під Путіна? Так, і ця мобілізація, якщо буде невлучною може стати справжньою "пороховою діжкою", на якій може підірватися сам Путін,

– зауважив Черник.

Він також навів цікаву історичну паралель. У 1905 році російський цар Нікалай II наказав придушити демонстрацію робітників, що призвело до "Кривавої неділі", коли загинули сотні осіб. Це підірвало легітимність царя і стало однією з ключових причин революції в російській імперії.

"Це направду підклало "міну" під його трон і він "вибухнув". Путін страшенно боїться цієї "міни", – підкреслив полковник запасу.

Важливо! Операція Сил оборони України в Курській області підкреслила проблеми, з якими зіткнувся Кремль. Зокрема, окупаційна армія не отримує достатньої кількості солдатів, щоб перекрити втрати на фронті, які досягли максимуму з початку вторгнення у лютому 2022 року. У Bloomberg зазначають, що Росія може оголосити призов уже наприкінці цього року, щоб поповнити резерви.

Черник сказав, чим для Путіна обернеться велика мобілізація: дивіться відео

Натомість російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко не надто вірить, що нині хтось у Росії наважиться на різкі кроки та прямо виступить проти кремлівського диктатора. Річ у тім, що оточення дуже боїться Путіна, зокрема, після того, як він ліквідував Євгєнія Пригожина.

Тож доки країна-агресорка не зазнає серйозної поразки – навряд чи щось зміниться. Путін збереже свою владу.

"Зміни можуть відбутися після великої військової поразки та втрати частини окупованих територій, наприклад Криму. Тоді це можливо. Або якщо другий фронт, який відкрили у Курській області, почне розширюватися на інші області", – пояснив Яковенко.

Путін слабкий, міфи про Росію остаточно зруйновано

Владімір Путін не зміг відреагувати належним чином на ситуацію у Курській області. Відповідно, він виглядає слабким як назовні, так і всередині. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, щоб не робив російський диктатор – це вже дії постфактум, Росія не може зупинити Сили оборони у Курській області.

Наступальні дії українських сил на Курщині тривають. Путін нічого не може зробити. Він абсолютно слабкий і це помічають усі, кому треба – західні політики, аналітики. Це не помічають лише ті, хто воліють цього не помічати,

– наголосив Мусієнко.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв підкреслив, що реакція Заходу на операцію України в Курській області була достатньо позитивною. Зокрема, лунали схвальні заяви з боку німецьких, французьких, американських партнерів. Навіть говорилось про постачання додаткового озброєння.

"Найголовніше, що ми побачили в усіх цих заявах, – це те, що наші партнери перестали вірити в російські міфи. Вони більше не вірять, що Росія не може програти, що вона відреагує ядерною зброєю", – пояснив Краєв.

За його словами, саме ці питання стримували партнерів від повноцінної допомоги нашій державі.