Білоруська опозиціонерка Світлана Алексієвич виїхала до Німеччини. Чи повернеться вона до Білорусі найближчим часом та чи не стане її від'їзд ударом для Координаційної ради опозиції – читайте далі.

Білоруський журналіст Франтішек Вячорка вважає, що вона точно повернеться. Проте невідомо, коли це буде. Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

Детальніше Білоруська опозиціонерка Алексієвич виїхала до Німеччини

За його словами, Алексієвич зараз не дуже безпечно залишатися в Білорусі. Адже раніше її вже хотіли арештувати як учасницю Координаційної ради. Лише завдяки присутності іноземних дипломатів її не затримали.

Зараз Алексієвич у безпеці, лікується. Я думаю, що це добрий час, аби набратися сил. Вона набагато більше може зробити на свободі,

– запевнив Вячорка.

Крім цього, він пояснив, чи немає розчарування серед білорусів щодо такого вчинку Алексієвич. Адже вона фактично єдина з членів Координаційної ради, яка залишилася на волі в Білорусі.

"Не нам її засуджувати. Вона мала проблеми зі здоров'ям, останнім часом відвідувала не всі засідання Координаційної ради через це. Ніхто не відчуває жодної зради", – підкреслив журналіст.

Він зауважив, що білоруська влада дуже боялася Алексієвич та не хотіла, аби вона голосно говорила про політичні проблеми. Тож зараз вона може це робити спокійно поза межами Білорусі. Головне, аби вона виступала та надихала тих, хто виходить в Білорусі на протести.

Як працює Координаційна рада

Вячорка наголосив, що Координаційна рада зараз переживає складні часи. Адже одна половина її президії перебуває за кордном, а інша – у в'язниці. Тому функціонувати вона може лише віртуально, робота продовжується – ведеться здебільшого по окремих групах.

Журналіст також відповів на питання про те, чи може бути плідною робота Координаційної ради в таких умовах.

У білорусів немає іншого вибору. Як тільки хтось з'являється та виступає публічно, його одразу затримують. Білоруси вимушені працювати віртуально,

– зазначив він.

"Важливо вселяти в людей, які виходять на вулиці, оптимізм. Коли люди, які зараз працюють віртуально – Латушко, Ковалькова та Алексієвич – зможуть контактувати з тими, хто залишився в країні, це не проблема взагалі", – переконаний Вячорка.

Що відомо про Світлану Алексієвич

Вона – відома білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік.

Після того, як стало відомо про перших жертв білоруських протестів, Алексієвич звернулася до Лукашенка. Вона закликала чинного самопроголошеного президента піти, поки не пізно, бо піти красиво вже не вийде, адже пролилася кров.

Згодом Алексієвич увійшла до новоствореної Координаційної ради білоруської опозиції. Фактично усі її члени наразі перебувають у СІЗО або закордоном.

Повний коментар Франтішека Вячорки: відео 24 каналу