У Вірменії не вщухають протести: опозиція закликає силовиків перейти на бік активістів
У Вірменії тривають протести за відставку чинного глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна. Опозиція закликає силовиків долучитися до протестів.
Джерело:Sputnik Вірменія
23 лютого у столиці Вірменії Єревані люди знов вийшли на вулиці. Не минулося й без затримань активістів.
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Колона мітингувальників рушила до будівлі поліції й Служби нацбезпеки. Активісти закликали силовиків стати на бік протестувальників.
Ми не дозволимо, щоб з допомогою цих сил Пашинян проводив державний терор і встановив в країні диктатуру,
– заявив координатор опозиційних сил Ишхан Сагателян.
Учасники ходи заблокували будівлю поліції. Протестувальники вимагали начальника Ваге Казаряна спуститися до них.
Зауважимо, що раніше демонстранти спробували не впустити прем'єр-міністра на роботу, проте наштовхнулись на потужний спротив правоохоронців. Силовики затримали приблизно 50 людей.
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Чому у Вірменії тривають протести
- Протести у Вірменії спалахнули ще на початку листопада 2020 року – після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.
- Самі вірмени вважають, що Нікол Пашинян просто "здав" Нагірний Карабах Азербайджану, і вимагають його відставки.
- Водночас прем'єр неодноразово заявляв, що іншого виходу у нього не було.
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