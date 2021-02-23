У Вірменії тривають протести за відставку чинного глави уряду Вірменії Нікола Пашиняна. Опозиція закликає силовиків долучитися до протестів.

23 лютого у столиці Вірменії Єревані люди знов вийшли на вулиці. Не минулося й без затримань активістів.

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Колона мітингувальників рушила до будівлі поліції й Служби нацбезпеки. Активісти закликали силовиків стати на бік протестувальників.

Ми не дозволимо, щоб з допомогою цих сил Пашинян проводив державний терор і встановив в країні диктатуру,

– заявив координатор опозиційних сил Ишхан Сагателян.

Учасники ходи заблокували будівлю поліції. Протестувальники вимагали начальника Ваге Казаряна спуститися до них.

Зауважимо, що раніше демонстранти спробували не впустити прем'єр-міністра на роботу, проте наштовхнулись на потужний спротив правоохоронців. Силовики затримали приблизно 50 людей.

Протестувальники в Єревані вирушили до будівлі поліції: дивіться відео

Чому у Вірменії тривають протести

Протести у Вірменії спалахнули ще на початку листопада 2020 року – після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху.

Самі вірмени вважають, що Нікол Пашинян просто "здав" Нагірний Карабах Азербайджану, і вимагають його відставки.

Водночас прем'єр неодноразово заявляв, що іншого виходу у нього не було.

Зверніть увагу! Раніше Нікол Пашинян заявив, що прощатися із посадою не збирається. Він вважає, що його можуть усунути лише шляхом волевиявлення.