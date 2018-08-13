Опубліковані документи про сумнівний продаж Гриценкові 24 гектарів землі ЗСУ в Києві, – УНІАН

УНІАН опублікувало сенсаційні документи з особистим підписом Гриценка, які свідчать про масштабну корупцію екс-міністра і його оточення.

Вперше опубліковані сенсаційні документи за власноручним підписом Анатолія Гриценка, які демонструють, що він, займаючи посаду міністра оборони України, протягом 2005-2007 рр. незаконно продав 24 га супердорогої столичної землі. У цій злочинній операції найактивнішу участь брав тодішній мер Києва Леонід Черновецький, відомий також як "Льоня-Космос".

Документи свідчать про нанесення збитку Збройним Силам України при відчуженні земельних ділянок на суму 122 мільйони гривень (в цінах 2005-2007рр.). На документах – "... особистий підпис Анатолія Гриценка, а також "смотрящого" за "гешефтами" тодішнього міністра оборони В'ячеслава Кредісова".



Суть "оборудки", пише УНІАН, полягає в тому, що, не маючи на те жодних законних підстав, в порушення законів і відомчих актів, міністр оборони А. Гриценко передав приватній компанії 24 гектара елітної землі Міноборони – на Столичному Шосе, в 15 хвилинах їзди від центру Києва.

Документи, на думку авторів розслідування, свідчать про актуальність кримінальних перспектив "справи Гриценко".