Опублікований графік додаткової сесії ЗНО
Графік додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Так, додаткове тестування триватиме з 26 червня по 11 липня.
Графік додаткової сесії ЗНО:
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- 26 червня – математика;
- 27 червня – німецька мова;
- 1 липня – французька мова;
- 2 липня – іспанська мова;
- 3 липня – українська мова і література;
- 4 липня – фізика;
- 5 липня – англійська мова;
- 8 липня – історія України;
- 9 липня – біологія;
- 10 липня – географія;
- 11 липня – хімія.
Результати додаткової сесії ЗНО надійдуть на особисті сторінки абітурієнтів не пізніше 18 червня.
За яких умов можна взяти участь у додатковій сесії ЗНО?
Якщо у день тестування ви захворіли, сталося стихійне лихо, помер хтось із рідних по крові; кого з якихось причин не допустили на складання якогось предмету під час основної сесії ЗНО.
Як зареєструватися на додаткове ЗНО?
Упродовж 5 робочих днів подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.
Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії буде розміщене у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників ЗНО не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення додаткової сесії оцінювання з певного навчального предмету.
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Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується 13 червня тестуванням з хімії.