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      Опублікований графік додаткової сесії ЗНО

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      Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 26 червня
      Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 26 червня / Testportal.gov.ua

      Графік додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Так, додаткове тестування триватиме з 26 червня по 11 липня.

      Графік додаткової сесії ЗНО:

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      • 26 червня – математика;
      • 27 червня – німецька мова;
      • 1 липня – французька мова;
      • 2 липня – іспанська мова;
      • 3 липня – українська мова і література;
      • 4 липня – фізика;
      • 5 липня – англійська мова;
      • 8 липня – історія України;
      • 9 липня – біологія;
      • 10 липня – географія;
      • 11 липня – хімія.

      Результати додаткової сесії ЗНО надійдуть на особисті сторінки абітурієнтів не пізніше 18 червня.

      За яких умов можна взяти участь у додатковій сесії ЗНО?

      Якщо у день тестування ви захворіли, сталося стихійне лихо, помер хтось із рідних по крові; кого з якихось причин не допустили на складання якогось предмету під час основної сесії ЗНО.

      Як зареєструватися на додаткове ЗНО?

      Упродовж 5 робочих днів подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

      Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії буде розміщене у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників ЗНО не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення додаткової сесії оцінювання з певного навчального предмету.

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      Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується 13 червня тестуванням з хімії.

      ЗНО 2019 головні дати додаткова сесія ЗНО освіта Україна

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      Джерело: 24 канал
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