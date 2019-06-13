Опублікований графік додаткової сесії ЗНО

Графік додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Так, додаткове тестування триватиме з 26 червня по 11 липня.

Графік додаткової сесії ЗНО:

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26 червня – математика;

27 червня – німецька мова;

1 липня – французька мова;

2 липня – іспанська мова;

3 липня – українська мова і література;

4 липня – фізика;

5 липня – англійська мова;

8 липня – історія України;

9 липня – біологія;

10 липня – географія;

11 липня – хімія.

Результати додаткової сесії ЗНО надійдуть на особисті сторінки абітурієнтів не пізніше 18 червня.

За яких умов можна взяти участь у додатковій сесії ЗНО?

Якщо у день тестування ви захворіли, сталося стихійне лихо, помер хтось із рідних по крові; кого з якихось причин не допустили на складання якогось предмету під час основної сесії ЗНО.

Як зареєструватися на додаткове ЗНО?

Упродовж 5 робочих днів подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Повідомлення про місце та час проведення додаткової сесії буде розміщене у вигляді запрошень-перепусток на інформаційних сторінках учасників ЗНО не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення додаткової сесії оцінювання з певного навчального предмету.

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Основна сесія ЗНО розпочалася 21 травня тестуванням з математики, а закінчується 13 червня тестуванням з хімії.