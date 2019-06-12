ЗНО-2019 з географії: правильні відповіді

ЗНО з георафії відбулося 11 червня. Центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді, з якими вже можуть ознайомитися випускники та абітурієнти.

Тестування тривало 150 хвилин і налічувало 56 завдань різної форми. Учасники сертифікаційної роботи могли отримати 94 бали за правильне виконання тестів.

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Під час визначення результатів ЗНО за шкалою 100-200 балів до 24 червня буде встановлено поріг "склав/не склав". Вступників, які подолали мінімальний поріг, буде допущено до участі у конкурсному відборі до вступу у вищі навчальні заклади.

Правильні відповіді ЗНО з географії

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Із результатами зовнішнього незалежного оцінювання з географії абітурієнти зможуть ознайомитися на сторінці учасника ЗНО до 25-го червня 2019 року. Щоб самостійно визначити кількість набраних балів, можна скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань.