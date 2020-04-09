Наслідки карантину: чи впадуть ціни на оренду в Україні
Близько 1,4 мільйона українців винаймають житло. Частина з них втратила доходи або отримують менше через карантин. Як реагує ринок оренди на фінансові виклики для українців — у матеріалі 24 каналу.
До 24 квітня в Україні триватиме карантин, але його продовжать, лише питання в якій формі.
Як змінилася ціна на оренду житла
З'явилися чутки, що орендодавці здають квартири за ціною комунальних послуг. Зокрема такий коментар дав експерт виданню Страна.ua. На це згодом покликались РБК-Україна, Кореспондент та інші. Проте дослідивши ситуацію, можемо сказати, що така заява все ж перебільшена.
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Ринок оренди нерухомості зараз страждає в першу чергу через зниження попиту.
Як знизився попит?Через карантин роз'їхалися студенти, а багато працівників відправили у відпустку за власний рахунок. Таким чином найбільше карантин вплинув на ціни у великих містах України. До прикладу, у Києві багато працівників, які винаймають квартиру, а у Львові – кожен шостий студент.
Зібравши коментарі різних експертів, ми побачили, що попит на оренду квартир у столиці впав на 80%.
У Києві оренда житла впала на 10-15% за час карантину, як зазначає віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал у коментарі НВ.
За статистикою сайту realt.ua вартість оренди з початку року знизилася на 9,6%. Натомість за статистикою зі сайту krysha.ua ми порівняли ціни в лютому, коли ще не було карантину та у березні. У лютому середня вартість оренди в Києві на основі пропозицій з сайту становила 20 990 гривень, а у березні – 23 615, тобто на 12,5% дорожче. А за даними SV Development ціни не змінилися взагалі.
Варто розуміти, що карантин ввели лише у половині березня і багато людей не усвідомлювали, що він може бути тривалим. Тому ціни на оренду у березні мало відреагували. Показовим стане квітень-травень.
Звичайна статистика також є не до кінця показовою, оскільки орендодавці та орендарі можуть в індивідуальному порядку домовлятися про знижки під час карантину. Так у коментарі 24 каналу орендатори розповідали про свій досвід. Комусь дали знижку на період карантину у 2 тисячі щомісяця, а комусь і взагалі скасували орендну плату на цей час.
Кожне місто має свою особливість. У Львові, до прикладу, на вартість оренди значно впливають туристи. Тепер, за словами експерта Романа Юськіва у коментарі Твоє Місто, ціни лишатимуться нижчими навіть після завершення карантину, якщо туристичних потік не відновиться, а він не відновиться швидко.
Новий тренд: оренда за містом дорожчає
Підвищений попит спостерігається на оренду будинків під Києвом, розповідає директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев в коментарі НВ. З міст повиїжджали сім'ї з дітьми.
Зараз зняти будинок на відстані двадцяти кілометрів від столиці практично неможливо — все зайнято на все літо… Сидіти з дітьми у квартирі, коли відвідувати парки дитячі майданчики заборонено, складно,
— говорить експерт.
За словами експерта, першими розібрали будинки біля столиці вартістю 700-800 доларів за місяць Відтак ціни зросли на 15-20%.
Як довго українці витримають карантин?
Вартість оренди надалі залежатиме від можливостей українців.
За умов жорсткого карантину, у понад 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні. 6,9% громадян мають збережень на кілька днів, 6,3% – на півроку. Про це свідчать дані опитування дослідницької компанії "Градус". Респондентам ставили питання: на скільки часу у вас вистачить грошових ресурсів, враховуючи можливість введення жорсткого карантину?
За даними опитування східний регіон країни має найменший рівень фінансових запасів – половина опитаних витримають не більше двох тижнів. Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають понад місяць.
- 6,9% опитуваних відповіли, що грошей вистачить на кілька днів або менше,
- 12% відповіли, що грошей вистачить на один тиждень,
- 5,7% – на три тижні,
- 16,8% – на два тижні,
- 15,5% – на чотири тижні або менше,
- В цілому 57% відповіли, що гроші закінчаться менш ніж через місяць.
До теми Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
Чи можна не платити за оренду?
За оренду платити потрібно. Наразі звільнили від сплати оренди лише бізнес, який винаймає комунальні приміщення і то за певних умов. Щодо населення, то про це можуть домовлятися в індивідуальному порядку.
В уряді закликали орендодавців йти на поступки квартирантам. Однак виконують таке прохання не усі, адже це просто рекомендація.
"Це не означає, що орендодавець зобов'язаний це зробити", – пояснив експерт з ринку нерухомості Іван Кудояр.
За словами експерта, за період карантину попит на оренду житла у столиці впав на 80%. Власники квартир зараз знижують ціну в середньому на 10-20%. Однак про тенденції на ринку оренди житла поки говорити зарано.
Відмовляються від оренди зараз мало людей. Ріелтори оцінюють до 10%. Якщо карантин закінчиться 24 квітня – повірте, пройде 1-2 тижні і все "закрутиться" так, як було,
– сказав Кудояр.
В Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України, спрямованих на захист прав та свобод громадян під час настання форс-мажорних обставин", яким пропонують заборонити виселяти з орендованого житла під час карантину і знизити орендну плату на 50%.
Журналістка сайту 24 канал розпитала юриста про цей закон та його доцільність. Якщо коротко, то карантин може бути форс-мажором і в людей повинна бути гарантія, що їх не виселять за таких умов. Але такий закон є втручанням в договірні відносини людей. Для когось здача житла в оренду є єдиним способом заробітку. Таким чином, цей закон обмежить права орендаторів.
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Як відрізняється вартість оренди за областями?
Держстат востаннє оновлював статистику щодо вартості оренди у лютому. Так, найдорожче однокімнатна квартира обходилася киянам, а найдешевше мешканцям у Луганській та Сумській областях. Детальніше дивіться на карті.
*Щоб дізнатися ціну наведіть мишкою чи натисніть на область.
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