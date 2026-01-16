У відповідь на "Орешник": Макрон закликав Європу створити далекобійні ракети

Еммануель Макрон закликав європейські країни "рішуче просуватися вперед" у виробництві далекобійних ракет. Заява прозвучала на тлі застосування Росією "Орешника" по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

Дивіться також Є ймовірність, що Росія запустить "Орешник" найближчим часом, – військовий

Як Макрон відповів на удар "Орешником"?

Президент Франції заявив, що другий удар Росії ракетою середньої дальності "Орешник" є "чітким сигналом для всієї Європи". Крім того, Макрон додав, що європейці – в зоні досяжності цих ракет.

Французький лідер також підкреслив, що європейські країни, які вважають, що "Росія не є проблемою для них", мають усвідомити серйозність ситуації.

Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, повинні зайнятися розробкою нових видів зброї, які змінюють ситуацію,

– заявив Макрон.

Поява нових видів озброєння, на переконання Макрона, підвищить надійність Європи та доповнить фактор ядерного стримування.

Загроза війни в Європі: що відомо?