У відповідь на "Орешник": Макрон закликав Європу створити далекобійні ракети
- Макрон закликав європейські країни розвивати виробництво далекобійних ракет у відповідь на російський "Орешник".
- Макрон наголосив, що Європа повинна розробляти нові види зброї для підвищення своєї надійності і доповнення ядерного стримування.
Еммануель Макрон закликав європейські країни "рішуче просуватися вперед" у виробництві далекобійних ракет. Заява прозвучала на тлі застосування Росією "Орешника" по Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
Як Макрон відповів на удар "Орешником"?
Президент Франції заявив, що другий удар Росії ракетою середньої дальності "Орешник" є "чітким сигналом для всієї Європи". Крім того, Макрон додав, що європейці – в зоні досяжності цих ракет.
Французький лідер також підкреслив, що європейські країни, які вважають, що "Росія не є проблемою для них", мають усвідомити серйозність ситуації.
Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, повинні зайнятися розробкою нових видів зброї, які змінюють ситуацію,
– заявив Макрон.
Поява нових видів озброєння, на переконання Макрона, підвищить надійність Європи та доповнить фактор ядерного стримування.
Загроза війни в Європі: що відомо?
Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан припускав, що 2025 рік може виявитися для Європи останнім мирним роком. За його словами, зростання напруженості пов'язане з ослабленням ЄС.
Російський диктатор Володимир Путін казав, що Росія нібито не розпочинатиме нові війни. Проте він заявив, що це за умови, якщо Захід буде поважати їхні інтереси та не розширюватиме НАТО на схід.