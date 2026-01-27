У Сокільниках на Львівщині прощаються із загиблим нардепом Саламахою
- У Сокільниках Львівської області прощаються із народним обранцем Орестом Саламахою.
- На церемонії присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та інші відомі політики.
У вівторок, 27 січня, у селі Сокільники на Львівщині відбувається прощання з народним депутатом Орестом Саламахою. Він загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
Церемонія прощання розпочалася об 11-й годині. Про це поінформувала кореспондентка Суспільного з місця події.
Як проходить прощання з Орестом Соломахою?
Вшанувати пам’ять загиблого парламентаря прибули, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат від партії "Батьківщина" Михайло Цимбалюк, а також представник фракції "Слуга народу" Ростислав Тістик.
Чин похорону політика відбудеться на місцевому кладовищі.
Більше про обставини загибелі Саламахи та його діяльність
Народний обранець Орест Саламаха загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі квадроцикла, яким він керував. Транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршруткою.
Аварія сталася близько 18:15 в неділю, 25 січня. У результаті зіткнення парламентар отримав смертельні травми. Його доправили до медичного закладу, однак врятувати життя не вдалося. Пасажири маршрутного транспорту не постраждали.
Сам Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові. Освіту здобув у Національному університеті "Львівська політехніка", де навчався за напрямом менеджменту й логістики, а також у Львівському університеті бізнесу та права, де опанував правознавство.
До початку політичної діяльності працював у сфері торгівлі, а згодом обіймав керівні посади в будівельній компанії, пов'язаній із бізнесом його родини. У 2019 році був обраний до Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" та увійшов до бюджетного комітету. Під час президентської кампанії 2019 року виступав довіреною особою Володимира Зеленського.
У Саламахи залишилося троє дітей. Наймолодша дитина народилася у 2025 році.