У Сокільниках на Львівщині прощаються із загиблим нардепом Саламахою

Церемонія прощання розпочалася об 11-й годині. Про це поінформувала кореспондентка Суспільного з місця події.

Вшанувати пам’ять загиблого парламентаря прибули, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат від партії "Батьківщина" Михайло Цимбалюк, а також представник фракції "Слуга народу" Ростислав Тістик.

Чин похорону політика відбудеться на місцевому кладовищі.

Народний обранець Орест Саламаха загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі квадроцикла, яким він керував. Транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршруткою.

Аварія сталася близько 18:15 в неділю, 25 січня. У результаті зіткнення парламентар отримав смертельні травми. Його доправили до медичного закладу, однак врятувати життя не вдалося. Пасажири маршрутного транспорту не постраждали.

Сам Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові. Освіту здобув у Національному університеті "Львівська політехніка", де навчався за напрямом менеджменту й логістики, а також у Львівському університеті бізнесу та права, де опанував правознавство.

До початку політичної діяльності працював у сфері торгівлі, а згодом обіймав керівні посади в будівельній компанії, пов'язаній із бізнесом його родини. У 2019 році був обраний до Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" та увійшов до бюджетного комітету. Під час президентської кампанії 2019 року виступав довіреною особою Володимира Зеленського.