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Організаторку незаконного референдуму на Луганщині засудили до 5 років

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Організаторку незаконного референдуму на Луганщині засудили до 5 років
Організаторку незаконного референдуму на Луганщині засудили до 5 років / УНІАН

Мешканку Новоайдарського району Луганської області звинуватили у сепаратизмі і засудили до 5 років ув'язнення за виконання обов'язків “керівника” виборчої дільниці "псевдореферендуму" 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

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"Виконуючи функції "керівника" виборчої дільниці, в одному з сільських приміщень вона облаштувала ділянку для проведення вказаного заходу, отримала скриньки для голосування, агітаційні листівки, бюлетені для так званого "воєвиявлення", акти, протоколи, списки виборців та печатки. Після проведення "референдуму", жінка передала скриньки з бюлетенями, печатки та "виборчу документацію" до так званого "штабу референдуму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка на початку травня 2014 року погодилася взяти участь у проведенні так званого "Референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність "ЛНР". 

Прес-служба прокуратури заявила, що їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

На Луганщині так званого "голову виборчої дільниці" по проведенню псевдореферендуму на підтримку терористичної організації "ЛНР" заочно засудили до 5 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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