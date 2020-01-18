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      Оркестр опери Парижа підтримав протестувальників і зіграв прямо на вулиці: відео

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      Оркестр опери Парижа зіграв безкоштовний концерт і підтримав протести у Франції / AFP

      Оркестр і хор Паризької опери підтримали протестувальників проти пенсійної реформи, давши безкоштовний концерт під відкритим небом. Музиканти виступили на сходах історичної будівлі опери Гарньє.

      Під час півгодинного концерту виконувалися уривки композицій класичної музики і увертюри з опер Бізе та Верді. На завершення виступу оркестр зіграв національний гімн Франції – "Марсельєзу". Про це повідомляє France 24.

      До теми: Страйк у Франції проти пенсійної реформи сягнув рекордної тривалості

      Артисти Паризької опери вже місяць страйкують на знак протесту проти пенсійної реформи, яка покладе край багатовікової традиції державної підтримки музикантів.

      Відповідно до угоди, підписаної у 1698 році під час правління Людовика XIV, танцюристи Паризької опери можуть піти на пенсію в повному обсязі у віці 42 років, співаки у віці 57 років і музиканти віком 60 років.

      На завершення виступу оркестр зіграв національний гімн Франції – "Марсельєзу".

      Що відомо про масштабний страйк у Франції?По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

      Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

      Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

      Зверніть увагу: У Парижі балерини танцем просто неба підтримали масові протести: відео

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      18 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Франції Новини культури Пенсія Протести Еммануель Макрон Музика
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