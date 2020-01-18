Оркестр опери Парижа підтримав протестувальників і зіграв прямо на вулиці: відео

Оркестр і хор Паризької опери підтримали протестувальників проти пенсійної реформи, давши безкоштовний концерт під відкритим небом. Музиканти виступили на сходах історичної будівлі опери Гарньє.

Під час півгодинного концерту виконувалися уривки композицій класичної музики і увертюри з опер Бізе та Верді. На завершення виступу оркестр зіграв національний гімн Франції – "Марсельєзу". Про це повідомляє France 24.

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Артисти Паризької опери вже місяць страйкують на знак протесту проти пенсійної реформи, яка покладе край багатовікової традиції державної підтримки музикантів.

Відповідно до угоди, підписаної у 1698 році під час правління Людовика XIV, танцюристи Паризької опери можуть піти на пенсію в повному обсязі у віці 42 років, співаки у віці 57 років і музиканти віком 60 років.

Action en cours de tous les corps de métiers de l’Opéra National de Paris et de la Comédie Française sur les marches de l’Opéra Garnier pour protester contre la #reformedesretraites.#ReformeRetraites #retraites #Opéra #Paris #greve18janvier pic.twitter.com/BNRgctdglb — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 18, 2020

На завершення виступу оркестр зіграв національний гімн Франції – "Марсельєзу".

The dignity of workers in #France against the neoliberal reforms of Macron are an example that should not be lost sight of.



The concert in front of the Opéra Garnier ends with La Marseillaise️under the confetti & applause of the many spectators present. #opera #GiletsJaunes pic.twitter.com/5IaQyg43Cu — Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 18, 2020

Що відомо про масштабний страйк у Франції ?По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.



Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.



Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

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