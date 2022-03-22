Російські окупанти використовують Крим як базу для своїх військ. З території півострова ведеться наземний наступ та ракетні обстріли.

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Запуск ракет з Криму

Мешканці Севастополя виклали відео, як окупанти запускають крилаті ракети. Напрямок удару ворога невідомий.

Відео запуску ракет з окупованого Криму

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