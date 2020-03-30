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      Ощадбанк продовжує дію платіжних карток до 1 липня

      -
      "Ощадбанк" продовжує дію платіжних карток до 1 липня / ukrinform.ua

      Усі картки "Ощадбанку", термін дії яких завершується під час карантину, і надалі будуть активними. Банк не блокуватиме їх до 1 липня 2020 року.

      Банк робить усе, щоб в умовах карантину клієнти мали безперебійне обслуговування. Про це заявив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

      Зверніть увагу Карантин і робота банків: валютні обмеження та санітарні години

      Ми продовжили дію карток, що закінчуються під час карантину, до 1 липня. Ощад працює, а клієнти залишаються вдома в безпеці та спокійно користуються перевагами дистанційного обслуговування в Ощад 24/7,
      – зазначив Пишний.

      В "Ощадбанку" нагадали, що з дому можна здійснювати покупки в онлайн-магазинах та проводити банківські операції дистанційно у системі Ощад 24/7.

      Які послуги доступні в Ощад 24/7

      • оплата покупок в онлайн-магазинах;
      • банківські операції дистанційно; 
      • оплата комунальних послуг без комісії;
      • обмін валюти онлайн;
      • відкриття депозитів.

      Однак ля здійснення платежів у мережі необхідно вводити термін дії картки, що зазначений на ній. Детальніше про це банк поінформує клієнтів в SMS-повідомленнях.

      Крім того, для мінімізації контактів з готівкою у банку рекомендують оплачувати покупки в торговельній мережі картками та електронними гаманцями.

      Зверніть увагу! Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.

      банки нбу коронавірус
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Фінанси Гроші Карантин в Україні 2020 Ощадбанк Банки
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