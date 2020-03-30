Ощадбанк продовжує дію платіжних карток до 1 липня

Усі картки "Ощадбанку", термін дії яких завершується під час карантину, і надалі будуть активними. Банк не блокуватиме їх до 1 липня 2020 року.

Банк робить усе, щоб в умовах карантину клієнти мали безперебійне обслуговування. Про це заявив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

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Ми продовжили дію карток, що закінчуються під час карантину, до 1 липня. Ощад працює, а клієнти залишаються вдома в безпеці та спокійно користуються перевагами дистанційного обслуговування в Ощад 24/7,

– зазначив Пишний.

В "Ощадбанку" нагадали, що з дому можна здійснювати покупки в онлайн-магазинах та проводити банківські операції дистанційно у системі Ощад 24/7.

Які послуги доступні в Ощад 24/7

оплата покупок в онлайн-магазинах;

банківські операції дистанційно;

оплата комунальних послуг без комісії;

обмін валюти онлайн;

відкриття депозитів.

Однак ля здійснення платежів у мережі необхідно вводити термін дії картки, що зазначений на ній. Детальніше про це банк поінформує клієнтів в SMS-повідомленнях.

Крім того, для мінімізації контактів з готівкою у банку рекомендують оплачувати покупки в торговельній мережі картками та електронними гаманцями.

Зверніть увагу! Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу