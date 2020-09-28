Шведський економіст та аналітик Андерс Ослунд назвав причини, через які вирішив покинути наглядову раду Укрзалізниці. За його словами, на підприємстві крадуть на всіх рівнях.

Однак будь-яка спроба зупинити це, зрештою, не допомагає. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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За словами Андерса Ослунда, є 3 причини, через які він покинув наглядову раду Укрзалізниці.

По-перше, юридичні ризики занадто великі. Проти них обіцяли страхування, однак цього не отримали. Наразі підприємство виглядає занадто небезпечно, сказав економіст.

занадто великі. Проти них обіцяли страхування, однак цього не отримали. Наразі підприємство виглядає занадто небезпечно, сказав економіст. По-друге, уряд не дає Укрзалізниці розвиватися належним чином та не дослухається до управлінського складу.

По-третє, за 5 місяців вони не отримали жодної копійки від уряду, повідомив Ослунд. Це пов'язано з тим, що Рада прийняла відповідний закон.

Довідка. Згідно з законом про обмеження оплати праці членів правління, Укрзалізниця знизила їх зарплату до 47 230 гривень на період карантину.

"Ми приймаємо рішення, а потім нічого не відбувається. Укрзалізниця це дуже радянське підприємство", – повідомив колишній член наглядової ради.

Що потрібно змінювати в Укрзалізниці

Андрес Ослунд наголосив, що єдині тарифи потрібно змінювати. За його словами, все ще радянські тарифи дуже різні і незрозуміло чому.

За весь час мого перебування я вимагав від уряду єдиних тарифів, однак ми так і не отримали цього. Реформаторів, які хотіли б щось зробити, не було,

– розповів аналітик.

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Також він додав, що в Укрзалізниці вважають, що кожен має право "взяти щось за собою" – це велика корупційна справа. Наразі в Україні є велика централізація влади, такого не було ніколи, підкреслив Ослунд.