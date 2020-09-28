Крадуть на всіх рівнях: Ослунд назвав причини звільнення з Укрзалізниці
Шведський економіст та аналітик Андерс Ослунд назвав причини, через які вирішив покинути наглядову раду Укрзалізниці. За його словами, на підприємстві крадуть на всіх рівнях.
Однак будь-яка спроба зупинити це, зрештою, не допомагає. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.
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За словами Андерса Ослунда, є 3 причини, через які він покинув наглядову раду Укрзалізниці.
- По-перше, юридичні ризики занадто великі. Проти них обіцяли страхування, однак цього не отримали. Наразі підприємство виглядає занадто небезпечно, сказав економіст.
- По-друге, уряд не дає Укрзалізниці розвиватися належним чином та не дослухається до управлінського складу.
- По-третє, за 5 місяців вони не отримали жодної копійки від уряду, повідомив Ослунд. Це пов'язано з тим, що Рада прийняла відповідний закон.
"Ми приймаємо рішення, а потім нічого не відбувається. Укрзалізниця це дуже радянське підприємство", – повідомив колишній член наглядової ради.
Що потрібно змінювати в Укрзалізниці
Андрес Ослунд наголосив, що єдині тарифи потрібно змінювати. За його словами, все ще радянські тарифи дуже різні і незрозуміло чому.
За весь час мого перебування я вимагав від уряду єдиних тарифів, однак ми так і не отримали цього. Реформаторів, які хотіли б щось зробити, не було,
– розповів аналітик.
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Також він додав, що в Укрзалізниці вважають, що кожен має право "взяти щось за собою" – це велика корупційна справа. Наразі в Україні є велика централізація влади, такого не було ніколи, підкреслив Ослунд.