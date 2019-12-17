Особливий статус Донбасу: підводні камені закону

Напередодні депутати встигли прийняти 19 рішень у соціальній, податковій та безпековій сферах. Насамперед проголосували за продовження особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей. Тут сюрпризів не виникло. У старому тексті замінили цифру 2019 на 2020.

Верховна Рада робить це кожного року: й при Порошенку, і зараз. Це умова Мінських угод і альтернативи цьому поки немає. Рішення підтримали майже всі фракції, окрім "Голосу" і "Батьківщини".

Важливо! Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу

Продовження особливого статусу Донбасу

До тексту закону дійсно є багато питань вже п'ять років. Закон має діяти тільки на окупованих Росією територіях Донбасу. І в ньому прописані:

► Амністія "учасників подій в окремих районах Донецької та Луганської областей". Це можуть бути як бойовики, так і українські військові, але з тексту закону незрозуміло.

► Можливість для ОРДЛО укладати міжнародні угоди, наприклад з Росією. Нагадаю, що це виключне повноваження держави і наразі жодна інша область чи місто в Україні не мають таких прав.



В законі прописана амністія, створення народної міліції тощо

► Місцева влада також буде впливати на призначення керівників місцевої прокуратури і судів. Наслідки, думаю, не важко уявити.

►Створення загонів народної міліції, керувати якими буде місцева влада. Це може бути навіть легалізація колишніх бойовиків, які воювали проти українських військових.

► Ну і повальне використання російської мови в освіті, ЗМІ, органах влади тощо. Фактично, мовний закон Ківалова-Колесніченка, тільки на території ОРДЛО.

Тобто уявіть картину. В складі України буде територія, де проросійська влада буде сама собі призначати міліцію, суддів, прокурорів, буде дружити з Росією, де з українського буде тільки прапор на міськраді. Якщо це не автономія, то що тоді автономія?

Є і хороша новина. Основні положення закону поки що не діють, як і попередні рази. Вони запрацюють лише після місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях. Коли вони відбудуться – одному Богу відомо. Та з такими умовами, які копіюються з року і рік у законі, краще б не скоро.

Доступ Червоного хреста до всіх утримуваних

Ще одну добру справу депутати зробили, проголосувавши за допуск Червоного Хреста до осіб, взятих під варту. Маються на увазі проросійські громадяни, бойовики та найманці. Чому це важливо? Про це Зеленський домовився з Путіним в Парижі.

Ми пускаємо Червоний Хрест до їхніх, вони у себе – до наших. До того ж, цього рішення чекали і родини наших полонених. Бо станом на зараз представників Червоного Хреста не допускають до затриманих ані у нас, ані на окупованих територіях.



Результати нормандській зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу

Тому отримати інформацію про стан здоров'я наших полонених дуже важко. Україна свою частину угоди виконала, тепер справа за російськими маріонетками з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Таким чином ми будемо знати про стан наших громадян у полоні. І вони зможуть отримати необхідну допомогу. А там може і обмін відбудеться. Рішення підтримали всі.

Зміни до трудового законодавства

Ну і є ще одне рішення. Приємне для роботодавців, і не дуже приємне для працівників.

Рада зменшила відповідальність роботодавців за такі порушення як:

• допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору;

• недотримання гарантій в оплаті праці;

• недотримання гарантій та пільг мобілізованих осіб;

• порушення інших вимог трудового закону.

За перше порушення за рік роботодавці отримують лише письмове попередження. І якщо їх більше не піймають, можуть відбутися без штрафів.

Якщо ви роботодавець, і помилились вперше, то закон буде до вас лояльним, більше ніяких жорстких штрафів.

Але якщо ви працівник і ваші права порушують, наприклад, не хочуть офіційно оформлювати чи затримують зарплату, то закон тепер не зовсім на вашому боці. Деяким роботодавцям буде простіше заплатити штраф, ніж дотримуватись прав працівників.

Дякувати можна "Слузі народу", "Батьківщині", "Голосу", а також депутатським групам "За майбутнє" та "Довіра".