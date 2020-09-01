1 вересня студенти київських університетів та активісти влаштували акцію з вимогою відставки виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Під стінами Кабінету Міністрів зібрались десятки людей.

Акція відбувається в іронічному форматі шкільного дзвоника – останнього дзвоника для Шкарлета. Так кажуть організатори, повідомляє 24 канал.

Радимо ознайомитись Сергій Шкарлет, плагіат та Табачник: що говорять про в.о. міністра освіти

Проти чого протестують студенти

Студенти провідних вищих навчальних закладів Києва вимагають відставки тимчасового очільника Міносвіти Сергія Шкарлета.

На їхню думку, Шкарлет з першого дня робить усе, щоб зупинити реформи освіти.

Ми – представники молоді і студентства – хочемо якісної освіти. Хочемо рівного права на вступ. Хочемо займатися наукою після випуску,

– мовиться у заяві організаторів акції.

Всіх охочих взяти участь в акції організатори закликали приносити з собою штучні квіти. "Штучні квіти для штучного міністра", – пояснили вони.



Акція під Кабміном проти Шкарлета / Фото Андрія Костюка для 24 каналу



Студенти протестують проти Шкарлета / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

Дивіться відео з акції "Зашкварлет" у Києві:

Що відомо про Сергія Шкарлета

25 червня Шкарлет став тимчасовим виконувачем обов'язки міністра. Однак, спочатку його кандидатуру не підтримав профільний комітет Ради.

Під Верховною Радою та в містах України неодноразово протестували проти його призначення, а на сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета.

Шкарлета звинувачують у плагіаті в його наукових роботах та підозрюють у зловживаннях. Річ у тім, що Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.

Водночас його звинувачують у плагіаті в своїх монографіях та статтях.

До теми Скільки плагіату має докторська дисертація Шкарлета: шокуючі цифри