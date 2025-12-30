Путіну поставлять ультиматум, – експерт спрогнозував катастрофу режиму

Для Росії економічна ситуація стає все гіршою – через санкції, падіння цін на нафту та удари України по об'єктах нафтової галузі. Водночас ці проблеми можуть сколихнути ситуацію всередині Росії.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політичний експерт Андрій Городницький, наголосивши, що оточення Володимира Путіна рано чи пізно почне тиснути на нього. Це може призвести до руйнівних наслідків щодо режиму в Росії.

У який спосіб Україна завдає найпотужніших ударів по Росії?

Городницький наголосив, що триває падіння цін на нафту. Зараз росіяни продають її по 36 доларів за барель, проте цей показник може бути ще меншим. Наприклад, Китаю росіяни можуть продавати нафту по 30 доларів за барель, роблячи величезні знижки.

Також відбуватиметься блокування тіньового флоту, який себе досить комфортно почував, навіть попри накладені санкції на ті чи інші судна. Тому, можливо, буде ухвалений законопроєкт, який посилить санкції щодо нього.

Також Україна має можливості посилити далекобійні удари по Росії і гатити по повній програмі. Ми вибили 21% інфраструктури росіян і продовжуємо вибивати. Це дуже потужні удари, – підкреслив політичний експерт.

Якщо у 2026 році Україна, за його словами, посилить і удосконалить цей тиск, то ситуація для Росії точно не буде кращою.

Все це може впливати на російські еліти. Економічно вони ще можуть продовжувати цю війну і досить тривалий час. А ось внутрішньополітично для них це буде дуже складно. Тому що еліти в Росії вже почали тягати за шкіру,

– пояснив він.

Спершу, за його словами, взялися за еліту середньої ланки, а потім дійдуть до тих, що на найвищому рівні. Вже навіть у деяких округах певні мініолігархи під слідством і у них забирають кошти.

Всі чудово розуміють, що завтра до них також можуть прийти. Навіть до найкрутіших олігархів. Вони цього не хочуть і не будуть чекати. Тому є певна надія на те, що рано чи пізно Путіну поставлять ультиматум. Також побачимо "олігархопад" з вікон, тому що потрібно буде показово покарати,

– пояснив Андрій Городницький.

Водночас внутрішня боротьба з елітами зазвичай завершується або величезною бійкою, або зрештою ця еліта перемагає. Тому що влада автократів, на думку політичного експерта, не нескінчена. А враховуючи, що Путін побудував її на підтримці олігархів, він не може з ними боротися, адже це його гаманці. Тому це може призвести до падіння режиму.

Проте він додав, що це дуже оптимістичний варіант, на який не варто стовідсотково розраховувати.

