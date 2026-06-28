Отримав нові вказівки: політтехнолог розкрив прихований мотив візиту Лукашенка до Росії

Несподіваний візит Олександра Лукашенка до Росії може бути пов'язаний не лише з військовими питаннями чи ситуацією біля українсько-білоруського кордону. У Кремлі можуть використовувати білоруського диктатора як інструмент для нової гри із Заходом, зокрема навколо санкцій.

Політтехнолог Юрій Подорожній в ефірі 24 Каналу пояснив, що Лукашенко їздив до Путіна по нові вказівки. За його словами, для Москви Білорусь зараз може бути зручним майданчиком, з якого Кремль спробує почати розхитування санкційної політики.

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Лукашенко міг отримати нові вказівки від Путіна

Подорожній вважає, що поїздку Лукашенка до Путіна не варто сприймати як зустріч двох рівноправних політичних лідерів. На його думку, білоруський диктатор повністю залежить від Кремля, тому такі візити потрібні насамперед для отримання нових завдань від Москви.

Лукашенко є гауляйтером Білорусі, тобто призначеним окупаційною кремлівською владою керівником. Він не є обраним президентом, демократичні країни його не визнають. У цьому статусі він їздить отримувати вказівки й завдання від Кремля, від Путіна,

– сказав політтехнолог.

За його словами, це стосується і ситуації з обладнанням, яке працювало на російську армію на території Білорусі. Такі рішення, зокрема щодо використання ретрансляторів чи іншої інфраструктури, навряд чи могли ухвалюватися лише в Мінську без прямої волі Кремля.

Це обладнання працювало на російську армію. Таке рішення не могло бути прийняте в Білорусі,

– пояснив Подорожній.

Він додав, що наразі не видно очевидної ескалації на українсько-білоруському кордоні. Водночас це не означає, що військове питання щодо Білорусі можна вважати закритим, адже там і далі будують оборонні лінії – спільно з Росією.

Говорити про те, що питання у військовому плані щодо Білорусі закрите, не варто,

– наголосив політтехнолог.

Зустріч Лукашенка з Путіним могла стосуватися не лише поточних дій біля кордону, а й ширшої стратегії Кремля. Москва й надалі використовує білоруського диктатора як підлеглого виконавця, якому визначає роль залежно від власних потреб.

Кремль може використати Лукашенка для гри із санкціями

Подорожній вважає, що зараз найбільша користь Лукашенка для Кремля може бути не у прямій військовій ескалації, а в спробі налагодити контакти із Заходом. Йдеться передусім про Вашингтон, з яким у Мінська, за його словами, вже були певні контакти навесні.

Я більший потенціал Лукашенка як корисного ідіота для Кремля бачу в іншому – що він буде намагатися м'якими перемовинами налагоджувати стосунки з Вашингтоном,

– пояснив політтехнолог.

Він нагадав, що після цього Лукашенко звільнив частину політв'язнів, а тема Білорусі знову почала з'являтися у дипломатичному полі. За оцінкою Подорожнього, Кремль може використати це для спроби домогтися послаблення санкцій проти окремих білоруських підприємств.

Ми ж розуміємо, що сьогодні для Росії ключове питання – це зняття санкцій,

– наголосив він.

Починати такий процес через Білорусь для Москви може бути зручно, адже формально йшлося б не про пряме послаблення тиску на Росію. Однак, за словами Подорожнього, навіть часткове зняття санкцій з окремої галузі могло б створити небезпечний прецедент.

Якщо для однієї галузі робиться якесь послаблення, звісно, такі послаблення будуть робитися і для інших галузей,

– сказав політтехнолог.

Лукашенко може бути потрібен Путіну як посередник для тестування реакції Заходу. Через білоруський напрямок Кремль здатен спробувати розхитати санкційну політику й поступово відкрити шлях до ширших послаблень уже для Росії.

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